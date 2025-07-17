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淡水區公所暑期寫作班 小學生歡喜寫作文

聯合報／ 教育事業部
聯合報寫作教室講師仔細教學員如何運用形容詞擴寫內容。圖／教育事業部
聯合報寫作教室講師仔細教學員如何運用形容詞擴寫內容。圖／教育事業部

新北淡水區公所與聯合報教育事業部合辦的「暑期兒童作文夏令營」日前舉行結業典禮，區長陳炳仲出席勉勵學員表示，寫作是每個人都該具備的基礎能力，希望學生把學到的技巧帶回學校，好好練習，就不會再畏懼寫作。

淡水區公所多年與聯合報教育事業部合辦暑期作文班，邀請聯合報寫作教室講師教導學生提升表達與寫作能力，陳炳仲指出，寫作班是有效且快速提升能力的方式，透過公部門資源推廣，有助縮小教育資源落差，讓更多孩子受益。

他指出，閱讀是「輸入」，寫作則是「輸出」。想要寫出感動人心、內容飽滿的作品，除了掌握技巧，也需要閱讀與生活體驗的堆疊。「人生經歷越豐富，寫作內容越有層次」。

但他也表示，現在學生普遍沉迷短影音，閱讀窄化，不僅影響閱讀能力，也導致寫作缺乏素材。為改善這種現象，淡水區持續推動閱讀與文化活動，尤其淡海新市鎮近年人口成長快速，公所透過圖書館舉辦戲劇表演、親子共讀、藝術展等活動，讓孩子從生活中豐富感受與觀察，增加寫作「輸入」的內容；而寫作班則是強化「輸出」的技巧，幫助孩子將經驗與想法轉化成動人的文字。

就讀鄧公國小的陳晞與妹妹陳可欣起初都害怕寫作文，覺得湊字數很痛苦，一聽到媽媽報名了作文班，壓力倍增。不過上課後，老師教他們如何運用形容詞擴寫內容，讓他們發現原來作文不難。陳晞說：「我現在可以寫出原本兩倍以上的內容，我好想趕快寫作文給學校老師看！」

陳炳仲強調，只要孩子願意動筆、願意表達，寫作就能成為一種自我實現的樂趣。他也期許參與夏令營的孩子們，在未來學習路上，寫得愈來愈好、愈來愈有成就感。

新北市淡水區區長陳炳仲（後排中）期許學員把學到的技巧帶回學校，好好練習，自然就不會再畏懼寫作。圖／教育事業部
新北市淡水區區長陳炳仲（後排中）期許學員把學到的技巧帶回學校，好好練習，自然就不會再畏懼寫作。圖／教育事業部
學員舉手分享自己的句子，現場笑聲與掌聲不斷。圖／教育事業部
學員舉手分享自己的句子，現場笑聲與掌聲不斷。圖／教育事業部

親子 淡水 新北 寫作教室 夏令營 圖書館

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