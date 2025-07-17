竹北實驗高中今天動土 預計明年8月完工招生

苗栗市私立建臺高中最近幫應屆考生集體報名參加大學分科測驗「出包」引發軒然大波，考試結束後又傳出董事長去年請辭後，迄今仍懸缺未能產生，董事會陷入群龍無首的窘況，外界傳言也多，引起縣府關切，縣長鍾東錦下午邀市長余文忠、議員等地方人士，並透過立委邱鎮軍邀部分學校董事在縣府初步溝通及座談，希望盡快協助取得各方共識，讓建臺校務及董事會運作恢復順暢。

2025-07-16 18:41