快訊

川普對陸態度軟化？外媒曝：爭取與習近平峰會及貿易協議

中國也爆採血爭議！基因研究血液來源存疑，牛津大學不合作

不甩演習？北市男逛大街嗆「不然要怎樣」 2女高架上自拍全網傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北實驗高中今天動土 預計明年8月完工招生

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
今天舉行校舍興建動土典禮，工程預計於2026年8月完工，115學年度正式招生。圖／縣府提供
今天舉行校舍興建動土典禮，工程預計於2026年8月完工，115學年度正式招生。圖／縣府提供

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣政府提出高中五大方案，新竹縣立竹北實驗高級中等學校，也是新竹縣首座公辦公營的實驗高中，總經費約6.7億元，今天舉行校舍興建動土典禮，工程預計於2026年8月完工，115學年度正式招生。

新竹縣長楊文科表示，竹北實驗高中座落於竹北市文小十用地，此次工程將興建地下1層、地上5層的大樓，包含10間專科、12間一般教室及6間行政辦公室等，全校招收額滿為12班240人。學校以雙語國際教育為人文奠基，以資訊科學、人文醫學為課程發展主軸，並強調「U-School」教育模式，實現「4U」目標。

教育局長楊郡慈指出，在AI時代來臨之際，竹北實驗高中將透過創新的課程設計與教學方法，讓學生在多元學習中找到自己的興趣與專長，讓新竹縣的孩子們能夠在家鄉就享有最優質的教育資源。

籌備處主任王淑蘭強調，竹北實驗高中以後現代主義教育思潮為基礎，多元創新為教育核心，學校採三學期制，結合PBL專案學習、資訊科學、社會情緒與生涯探索等課程，積極串聯國際高中、在地大學與產業合作，讓學生在真實情境中學習與實踐。

工務處表示，校舍外觀以白色耐候塗料為基調，而空間編排上，建築沿東西向展開，最大化日照與通風效益；運動場則採南北軸線，順應自然脈絡，形塑優質的物理環境。校園設計強調半戶外空間的運用，穿插平台、廣場、露台等，以複層平台交織出豐富的開放空間，模糊教室與戶外界線，使學習得以從課桌延伸至生活場域，營造兼具課業研習與生活體驗的多元學習環境。

工務處表示，校舍外觀以白色耐候塗料為基調，而空間編排上，建築沿東西向展開，最大化日照與通風效益。圖／縣府提供
工務處表示，校舍外觀以白色耐候塗料為基調，而空間編排上，建築沿東西向展開，最大化日照與通風效益。圖／縣府提供
新竹縣立竹北實驗高級中等學校，也是新竹縣首座公辦公營的實驗高中，總經費約6.7億元，今天舉行校舍興建動土典禮。圖／縣府提供
新竹縣立竹北實驗高級中等學校，也是新竹縣首座公辦公營的實驗高中，總經費約6.7億元，今天舉行校舍興建動土典禮。圖／縣府提供

醫學 運動 竹北 科學 楊文科 校園 新竹 教育局 教室 建築

延伸閱讀

竹北老市場變身文青風業績增3成 吸博碩二代返鄉接棒

改善人車爭道 竹北福竹街人行步道成散步廊道

2025竹北半城路跑邁向國際 21K賽道申請AIMS認證即日起開放報名

竹北街頭驚見哥吉拉！黑澤巨蜥逛大街 動保所急尋主人

相關新聞

竹北實驗高中今天動土 預計明年8月完工招生

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣政府提出高中五大方案，新竹縣立竹北實驗高級中等學校，也是新竹縣首座公辦公營的實驗高...

時機敏感…花蓮小一新生獲贈書包入學禮 縣府澄清早有規畫無關罷免

花蓮縣府最近發放全縣2000多位幼兒園大班畢業生每人一個護脊書包，縣議員楊華美質疑時機敏感，有福利買票之嫌。花蓮縣府說明...

樹林垃圾焚化廠夏令營 首辦環境採訪課

新北市樹林垃圾焚化廠今年首度在育德國小舉辦「環境教育夏令營——小小說話高手」，學員化身小記者，到樹林垃圾焚化廠訪問廠長及...

影／建臺高中分科測驗出包…再爆董事會、學校群龍無首 驚動縣長、立委

苗栗市私立建臺高中最近幫應屆考生集體報名參加大學分科測驗「出包」引發軒然大波，考試結束後又傳出董事長去年請辭後，迄今仍懸缺未能產生，董事會陷入群龍無首的窘況，外界傳言也多，引起縣府關切，縣長鍾東錦下午邀市長余文忠、議員等地方人士，並透過立委邱鎮軍邀部分學校董事在縣府初步溝通及座談，希望盡快協助取得各方共識，讓建臺校務及董事會運作恢復順暢。

建中橄欖球隊涉性平！隊員洗澡遭偷拍外流…家長控冷處理 校方還原始末

北市建中橄欖球隊歷史悠久、具高知名度，日前更奪下亞青國家隊選拔賽冠軍，卻有家長爆出，球隊存在嚴重學長學弟制，自家小孩洗澡...

9戰全勝為國爭光 桃園元生國小手球隊丹麥奪冠揚威國際

桃園市中壢區元生國小手球隊代表台灣，7月初參加2025丹麥喬陵蘭手球國際分齡賽，歷經與各國多場循環賽後連續晉級8強及闖進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。