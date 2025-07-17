時機敏感…花蓮小一新生獲贈書包入學禮 縣府澄清早有規畫無關罷免
花蓮縣府最近發放全縣2000多位幼兒園大班畢業生每人一個護脊書包，縣議員楊華美質疑時機敏感，有福利買票之嫌。花蓮縣府說明，去年就規畫，因作業不及今年執行，作為送給小一新生的入學禮，絕無政治考量。
無黨籍的楊華美表示，近日接獲家長反映，縣內公私立幼兒園大班畢業生，每個孩子都獲贈一個書包，是以前不曾有過的福利。教育處採購約2400個書包，每個約600元，5月上網招標，6月底完成，「時間點會不會太微妙？」
她表示，雖然預算金額才148萬元，從縣府預算來看是小錢，但都是縣民的納稅錢，縣府不排富，又是無差別的灑幣。她認為，並非每個孩子都需要政府發的書包，很多家長早已經帶著準備上小學的孩子去買書包，現在又多一個書包，不知怎麼辦。
花蓮縣政府教育處說明，今年用心準備送給小學新生三好禮，包括防災頭套、專屬餐具組及護脊書包。其中防災頭套是因花蓮地處多災環境，前幾年就贈送，專屬餐具組是從去年起放送，內含分格不鏽鋼餐盤、不鏽鋼筷匙與隔熱湯碗，並搭配可書寫姓名的餐袋設計，護脊書包是今年首次發送，書包設計採用立體護脊結構、寬肩背帶與反光條，提供不同款式讓孩子自行選擇。
教育處表示，其實護脊書包去年就計畫要採購，只是作業不及，今年付諸執行，共採購2394個發送，並沒有任何政治考量，未來也會視財政狀況，希望每年發放，作為小一新生禮物。
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