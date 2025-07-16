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樹林垃圾焚化廠夏令營 首辦環境採訪課

聯合報／ 教育事業部
學員參觀垃圾傾卸平台，體驗到洪錦淑「味道重、冬冷夏熱」的工作環境。圖／教育事業部
學員參觀垃圾傾卸平台，體驗到洪錦淑「味道重、冬冷夏熱」的工作環境。圖／教育事業部

新北市樹林垃圾焚化廠今年首度在育德國小舉辦「環境教育夏令營——小小說話高手」，學員化身小記者，到樹林垃圾焚化廠訪問廠長及工作人員，透過新聞撰寫、手繪海報與童詩創作，深入認識家鄉環境，學習用文字和圖像為家鄉發聲。

活動中，學生分為三組，分別採訪樹林垃圾焚化廠廠長蔡秉諺、中央控制室操作課組長藍雍勝，以及垃圾傾卸平台工作人員洪錦淑，實地了解焚化廠內各部門的工作。採訪前，老師引導學生設計問題、勵小組討論與分工，最後依據訪問內容撰寫新聞。

儘管多數學員過去已有參觀經驗，但採訪後才了解其中甘苦，有同學以「大開眼界」形容採訪過程。例如，洪錦淑工作環境味道重、冬冷夏熱，相當辛勞；藍雍勝則負責機械保養與維修，不僅需輪三班制，還得視狀況加班，任務繁重，但他們看到垃圾焚化完成，就感到一切值得。龍埔國小四年級李天羽表示：「雖然以前來過，但實際訪問才發現，他們真正很辛苦。」

育德國小感謝樹林廠每年邀請聯合報寫作教室講師入校教寫作文、畫手繪報，今年更進一步合作辦理夏令營，除了採訪寫作課程，還創作海報與詩歌，希望以多元方式引導孩子認識環境、表達觀點。

育德國小陳佳妤最喜歡畫海報介紹家鄉，山佳國小許珊伶則特別喜歡為大自然寫詩句，育德國小鍾博暢也喜歡寫童詩，他覺得夏令營的課程很棒，不但學到新的知識，了解家鄉的風土人情，還能用文字與圖像推銷家鄉，真的很開心。

廠長蔡秉諺期許孩子透過營隊認識家鄉、更了解環境議題，並鼓勵大家好好讀書，出社會後好好工作，當個「有抗壓力」的大人。

學生訪問樹林垃圾焚化廠廠長蔡秉諺，了解廠長的工作內容。圖／教育事業部
學生訪問樹林垃圾焚化廠廠長蔡秉諺，了解廠長的工作內容。圖／教育事業部
新北市樹林垃圾焚化廠今年首度在育德國小舉辦「環境教育夏令營——小小說話高手」，十多位小記者與廠長（後排中）合照。圖／教育事業部
新北市樹林垃圾焚化廠今年首度在育德國小舉辦「環境教育夏令營——小小說話高手」，十多位小記者與廠長（後排中）合照。圖／教育事業部
中央控制室操作課組長藍雍勝（穿橘衣）向小記者說明工作內容。圖／教育事業部
中央控制室操作課組長藍雍勝（穿橘衣）向小記者說明工作內容。圖／教育事業部

德國 夏令營

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