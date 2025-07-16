影／建臺高中分科測驗出包…再爆董事會、學校群龍無首 驚動縣長、立委

苗栗市私立建臺高中最近幫應屆考生集體報名參加大學分科測驗「出包」引發軒然大波，考試結束後又傳出董事長去年請辭後，迄今仍懸缺未能產生，董事會陷入群龍無首的窘況，外界傳言也多，引起縣府關切，縣長鍾東錦下午邀市長余文忠、議員等地方人士，並透過立委邱鎮軍邀部分學校董事在縣府初步溝通及座談，希望盡快協助取得各方共識，讓建臺校務及董事會運作恢復順暢。

邱鎮軍表示，近來外傳學校董事會兩派對立，其中一派有意將學校停辦並取得校地興建大樓，這絕對是謠言，校地是財團法人，即使學校停辦，校地也不可能被建商取得蓋住商大樓，縣民或市民更不可能接受建臺停辦的事情發生。

有自稱建臺學生的人在社群平台聲稱，學校目前沒有正式校長與董事長，董事會因派系惡鬥陷入停擺，新校長也請長假，以致群龍無首，行政人員承受巨大壓力。

建臺董事會有成員指出，去年9月前董事長同時辭去董事長、董事職務，剩餘14席董事分為兩派，各有7席，董事會選舉新董事長時，其中一席董事出國未出席，雖然7比6選出新董事長，但教育部認為依規定董事長必須獲得多數董事支持，也就是8票才符合資格，兩派又都各自申請召開董事會，但因未達10名應出席董事人數而流會，或是開了會結果不了了之，兩派七比七，問題迄今未解。

此外，邢姓校長到任後，今年2月1日請將近半年的長假，3月1日又提出辭呈，最近發生應屆考生由校方集體報名，卻將歷史、生物兩科相互錯置的大烏龍，都由教務主任陳瑩樺代表校方出面說明，表達行政疏失的責任由學校全部承擔。

據了解，建臺近年來獲得縣府「拔尖」計畫支持，取得不少經費，縣府希望在建臺校務推動上扮演一定角色，讓苗栗教育不論拔尖、扶弱都能持續成長。

建臺高中加上日治時期的前身，迄今創校已逾百年，多年來都是苗栗縣的頂尖升學名校，但早年因劉、黃派系對立激烈，連董事會都「鬧雙包 」，近年受少子化影響，招生人數大減，加上一些教職人員相繼優退離職，學校財務負擔重並出現缺口，被教育部點名「預警 」財務狀況不佳，每年負債逾千萬元，校方還一度發起向校友募款的行動；兩年多前全校還有1300多名學生，現已不足千人。建臺今年國中部未出現會考榜首，但高中升大學的實力依然強勁，仍是全縣高中升大學成績最亮眼的學校，表現遠超其他公私立高中。 苗栗市私立建臺高中董事會陷入群龍無首的窘況，引起立委邱鎮軍關切，下午專程從台北趕回苗栗，與地方仕紳、民代、學校部分董事座談，盼解決問題推動校務及董事會的正常運作。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣長鍾東錦上午對建臺高中校務及董事會的狀況表達關切。記者胡蓬生／攝影 苗栗市私立建臺高中董事會陷入群龍無首的窘況，引起立委邱鎮軍關切，下午專程從台北趕回苗栗，與地方仕紳、民代、學校部分董事座談，盼解決問題推動校務及董事會的正常運作。記者胡蓬生／攝影

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