嘉義市北園國小新任校長遴選結果出爐 下個月就任
嘉義市政府今天辦理114學年度公立國中小學第4次校長遴選會議，經校長候選人報告、委員提問及無記名表決後，由市府教育處教育網路中心主任陳君豪，獲遴選為北園國小校長，8月1日就任。
新任北園國小校長陳君豪說，「人文稻香、科技北園」，在嘉市「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」四大教育願景下，以全人教育及永續發展為目標，期望未來每個北園孩子都能具備品德、智慧、健康，並朝自我實現、永續教育、身心健全的三個軸向發展，鏈結世界的脈動、預見幸福的未來，讓北園國小成為一所「幸福、永續、i學習」的學校。
市長黃敏惠期勉陳君豪，善用自身專業與經歷，讓學校成為孩子安心學習、自在成長的場域，繼續朝著「優質」及「卓越」邁進。
黃敏惠表示，教育核心，不僅是知識傳授，更是終身品格培養與世界觀的拓展。因此，嘉市推動教育政策過程秉持穩健踏實精神耕耘，獲得外界、市民高度肯定。這份成果，來自市府團隊與全市學校共同努力的累積，也證明嘉市所堅持的方向，是正確的，更是被市民看見與支持的。校長作為學校領航者，領導風格與教育理念，將深遠地影響校園文化的形塑與孩子們的學習歷程，市府對校長選任審慎以待。
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