新北教育升級 115年起更新各班電腦為AI電腦

新北市教育局長張明文表示， AI教育是打造下一代競爭力的基礎，市府投入30億元建構AI學習環境。自115年起啟動教室電腦升級，4年內逐年更新各班教室電腦為AI電腦。

新北市政府今天召開市政會議，由張明文進行「新北AI教育再升級」專案報告，完整說明如何運用AI科技同步推進學習革新與健康照護，展現具體成果。

他表示，市府投入新台幣30億元，實現「班班有智慧電視、生生用互動平板、校校有光纖網路」，建構全國最完整的AI學習環境。同時首創全國建置智慧閱讀、學習診斷系統、教學平台與AI學伴，提升學習效率。

他表示，新北市走在教育創新的最前線，113年發表「AI科技教育白皮書」，提出「校校都是AI科技學校」的教育願景；114年完成「AI教學手冊」，協助老師掌握應用AI技術，提升專業能量，落實AI科技融入教學現場。

張明文指出，自115年起，新北市啟動教室電腦升級計畫，預計用4年的時間，逐年更新各班級教室電腦為AI電腦，並導入AI分析學生健康與體適能數據，協助各校迅速擬定健康管理策略。並推動建置「校安通報AI預警系統」，即時掌握校安事件動態，運用數據分析提升政策應變與校園安全防護能力。

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