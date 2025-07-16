貢寮國中教師涉多起性騷案 校方與新北教育局遭糾正

監察院今天表示，新北市立貢寮國中資深代理教師涉多起校安通報及性騷擾男學生，校方及施姓前校長都未依法妥適處理，嚴重漠視學生權益，且新北市政府監督失當，因此通過糾正新北市貢寮國中及新北市府教育局。

監察院今天透過新聞稿表示，新北市立貢寮實驗國民中學1名代理教師甲師自101至113學年度任職期間，共涉11起校園安全通報事件。

監委葉大華調查，甲師於民國106至111年間疑涉至少3件性騷擾或猥褻男學生事件，包括拉扯學生褲袋疑碰到私密部位、不當撫摸後背與大腿等，甚至還住進學生家中，居住時間與學生長期缺課期間高度重疊。

葉大華調查發現，貢寮國中施姓前校長得知學生疑遭甲師性騷擾後，沒有立即指示進行校安及社政通報，反而在晚上開車到學生家中接觸學生與家屬，有違反性別平等教育法之虞。此外，施姓前校長也放任甲師與學生、被害人接觸，甚至率令學校的性別平等教育委員會暫停調查，有包庇甲師之嫌。

葉大華說明，依據「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，甲師沒有修完師資職前教育課程，只依大學畢業資格，每年應貢寮國中不同科別甄選獲錄取為代理教師，至今共約12年，卻有11起校園安全通報事件，校方對辦理代課、代理教師甄選未遵循既有制度，也未依兒童最佳利益原則把關學生受教權利。

葉大華強調，貢寮國中對本案未積極處置，性平案件經通報後調查不屬實，調查過程及處理程序不周全，任由甲師多年持續影響學生身心，新北市政府教育局也未善盡督導查處責任，都有違失。監察院會將調查內容移送司法機關辦理，也要促請教育部督同新北市政府依調查事證重啟究責甲師不當行為，並議處施姓前校長。

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