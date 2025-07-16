知名高中爆偷拍霸凌 北市：性平案估8月底完成調查

週刊報導北市某知名高中橄欖球隊發生隊員遭偷拍霸凌案。台北市教育局今天表示，霸凌事件5月22日完成校安通報等程序，學校已就言行不當做懲處；性平案件預計8月底完成調查。

鏡週刊報導，北市某知名高中橄欖球隊爆出偷拍霸凌事件。台北市教育局透過新聞稿說明，針對學生間的霸凌事件，學校知道後已第一時間於5月22日完成校安通報，並啟動調查程序及輔導機制，學校處理小組5月29日依法經雙方當事人同意下完成調和程序，針對學生言行不當部分，學校已依其學生獎懲規定懲處。

至於性平案件部分，教育局說，5月21日接獲疑似性別事件當天即完成校安通報，5月22日被行為人家長申請調查，學校當天即召開3人小組會議決議受理，6月2日發函通知申請人受理本案，至7月2日已進行第2次調查訪談。因正值暑假，學校預計8月底完成調查，目前由學校依法進行調查處理程序中。

另外，教育局說，有關學校教練疑似洩漏學生隱私部分，為釐清事實，教育局已介入進行專案調查處理中，以維護學生隱私及基本權益。

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