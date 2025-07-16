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建中橄欖球隊涉性平！隊員洗澡遭偷拍外流…家長控冷處理 校方還原始末

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市建中橄欖球隊歷史悠久、具高知名度，日前更奪下亞青國家隊選拔賽冠軍，卻有家長爆出，自家小孩洗澡還被隊友偷拍外傳，導致要看身心科，校方卻冷處理只記行為人一小過，根本不痛不癢。圖／聯合報系資料照
北市建中橄欖球隊歷史悠久、具高知名度，日前更奪下亞青國家隊選拔賽冠軍，卻有家長爆出，自家小孩洗澡還被隊友偷拍外傳，導致要看身心科，校方卻冷處理只記行為人一小過，根本不痛不癢。圖／聯合報系資料照

北市建中橄欖球隊歷史悠久、具高知名度，日前更奪下亞青國家隊選拔賽冠軍，卻有家長爆出，自家小孩洗澡被隊友偷拍外傳，導致要看身心科，校方卻冷處理只記行為人一小過，根本不痛不癢。校方說，第一時間皆已通報處理，涉及性平仍在調查階段，最快7月底會有結果。

「鏡週刊」報導指出，建中橄欖球隊遭家長爆料，因訓練關係學生必須住校，自家孩子去年底洗澡時遭隊友偷拍，當下行為人雖承諾刪除，但今年3月卻將影像外傳，導致被偷拍者身心受創，家長發現通報，校方卻冷處理只記對方一小過，校長甚至拒出面溝通，教練集合同學宣導時還直接說出被害人姓名，造成二度傷害。

校方指出，事發在5月下旬，有學生通報球隊涉及性平與霸凌事件，性平部分校方也在24小時內完成通報，依規定2個月內要完成調查報告，若細節仍需釐清得展延，霸凌事件學校也依相關程序，邀集兩方當事人及家長舉行調和會議，行為人已向被行為人道歉，被記小過及禁賽處分。

對於家長指控球隊教練疑揭露被害人資訊，校方說，是教練為避免後續發生類似事件，集合學生說明事情嚴重性強調不可偷拍，讓受害者覺得在講他，目前教育局正釐清教練談話內容，教練正以書面方式向教育局說明。

校方澄清，校長莊智鈞第一時間得知後，也指示相關單位了解處理，由於家長有到校，希望能與校長或學務主任出面會談，但因校長當天另有會議，才先請學務主任和生輔組長先與家長會談瞭解需求，並非拒絕見面。

針對學長學弟制，校方坦言，橄欖球屬於團隊運動，默契和戰術訓練要求嚴格，學長帶學弟訓練是難免，的但絕非「軍事化訓練」，對於學長要求學弟洗衣服，是因校內洗衣機有限，球隊人數有50、60人，才會要大家一起洗，並輪流等待晾曬，教練也有要求輪流，否則就自己洗或帶回家洗，至於住宿只有少數住較遠學生，才會在集訓期間暫在休息室過夜，大多時間仍訓練完返家。

教練 學長 偷拍

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