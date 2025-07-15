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中壢高中新校舍啟用！內政部斥資1.7億元 打造綠建築教學樓
中壢高中迎來全新校舍。由內政部國土管理署代辦的「中壢高中專科教室綜合大樓」已於今年5月完工，並於15日正式揭牌啟用，這棟嶄新的三層樓教學大樓，不僅符合多元課程需求，更強調無障礙空間與節能設計，獲頒綠建築銅級標章，將為師生打造更安全、舒適、永續的學習環境。
內政部國土署表示，這項工程是由中央大學附屬中壢高中委託內政部代辦，展現跨機關合作的效率與建築專業的成果，新大樓座落於中央大學校區西南角，總樓地板面積約917坪，總經費約1.73億元，內部設有14間專科教室及一間全民國防教室，整體空間融合校園風貌，同時兼顧實用性與現代美感。
國土署指出，為滿足學生多元學習需求，整體設計導入共融理念，重視身心障礙學生使用便利性，並以永續發展為目標，從節能系統到建材選用，皆符合綠建築標準，是一座兼具教育功能與環保價值的新式校舍。
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