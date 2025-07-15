雲林、苗栗3國小金牌舞獅隊 首度跨縣組合暑期團練
雲林縣口湖鄉下崙國多年來各國大小獅賽，非金即銀，有「金牌獅校」的美稱，今年暑假打破單校專練慣例，首度跨校甚至跨縣組合，百人參加，成立國內最大的舞獅暑訓營，遠在苗栗的新埔國小金牌獅隊也跨縣來雲林插旗團練，強強聯手，有如「台灣獅王」大會串。
雲林縣口湖鄉下崙國小以舞獅聞名，不論國內大小賽事，甚至遠征對岸，都拿下很好成績，前年和去年更締造11連霸的紀錄，有「金牌獅校」之稱，今年暑假仍由總教練吳登興為獅隊進行團練。
校長車達指出，為擴大技術交流與獅藝推展，今年暑期龍鳳獅訓練營，有別於以往各校自行排練，今年首次採跨校跨鄉鎮及跨縣市團練方式訓練，苗栗縣新埔國小獅隊也共襄盛舉，移師至下崙國小集訓，四湖鄉的飛沙國小共同練習，三校合一期能精進技藝。
營今天開訓，縣議員蔡岳儒及福安宮都到場加油祝賀，總教練吳登興指出，傳統舞獅練習常常是「關門苦練」，各門派各有不同套路和經營團練的方式，所以無法互通心得或分享學成，這次跨校分組合作，彼此切磋、互學所長，脫離環境的舒適圈，專注學藝，共同成長，對每支隊伍都有幫助。
下崙國小是獅賽常勝軍，飛沙國小全國金杯的常客，苗栗縣新埔國小也連續多年縣賽冠軍，去年更獲教育部全國民俗體育雙冠佳績，百名菁英群聚，強強聯手團練，可好上加好，下崙國小校長車達及飛沙國小校長朱俊達期待新的團練成果，可為學生帶來不同的體悟和成長。
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