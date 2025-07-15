首批AI電腦進駐澎湖 教育熱浪席捲校園

AI教育熱潮席捲澎湖！AMD捐贈全台首批AI電腦，今天進駐馬公高中AI實驗室，為澎湖智慧教育開啟新里程，盼AI不只存在於實驗室，更能深入澎湖民眾的日常，激發創意、探索未來。

啟用儀式今天起於國立馬公高中舉行2天，共有來自全縣近百名中小學生參加。包括馬公高中校長石仲哲、澎湖議長陳毓仁與縣府教育處長林長安等人也出席，共同見證新東扶輪社與神通資訊科技捐贈全台首批20部AI電腦的啟用。

神通資訊科技董事長蘇亮表示，AI教育的目的，不僅是讓學生學會使用工具，這項AI實驗室計畫由育秀教育基金會支持，今年4月完成機房建置，並特別從全球調回首批AI電腦提供給馬公高中。未來也希望在澎湖科大師資協助下，讓AI教育在澎湖落地生根，打造社區AI學習基地，推廣至各行各業，讓每名居民都能透過AI回應生活挑戰、用創意探索未來、進而改變世界。

因公務未能出席的AMD台灣區資深副總經理林建誠，也透過影片表達對離島推動AI教育的支持與肯定。他指出，AMD首批資料中心級AI電腦將於今年9月正式啟用，象徵離島學生將與世界同步站上AI學習起跑線，並鼓勵澎湖學子們善用AI資源學習。

馬公高中表示，為期2天的「AI熱浪島．夏日創新營」以「跨域創意與AI實作」為主軸，安排生成式AI應用、機器學習實作、AI創意設計等課程，引導學生分組挑戰與實作任務，操作AI智慧藥師、AI防偽專家與AI音樂影像創作。營隊更邀請專家學者進行「AI與地方創生」、「創新與未來挑戰」、「網頁智能工坊」等專題講座，並由師大附中與神通AI教學團隊分享成果，期盼AI不只留在實驗室，未來更深入每名澎湖民眾生活，共築AI創新的良性循環。

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