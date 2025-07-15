嘉縣教展協會新生營登場 帶學生爬樹、撿貝殼、學理財

嘉義縣教育展望協會今年暑假攜手民雄國中等5校舉辦新生多元適應營隊，7月14至17日從反毒教育、環境探索到理財桌遊，老師也到戶外教學攀樹、撿貝殼，在遊戲中學習知識，讓即將升國中的孩子們收穫滿滿，不只提前適應新環境，更學會如何保護自己、關心世界。

嘉義縣教育展望協會今年攜手復興國小、民雄國中、興中國小、朴子國中、東石國小舉辦營隊，把「拒毒」生命教育擺在第1堂課，不同於傳統說教式演講，老師帶著學生演出戲劇，也透過反毒大富翁桌遊及互動式體適能等方式，讓孩子邊看、邊演、邊玩，在歡笑中記住「毒品遠離我」關鍵詞。

嘉義縣教育展望協會指出，今年也把「山林探索」和「海洋素養」課程搬進營隊，帶著孩子們攀樹、觀察貝殼，一起爬上樹梢、俯瞰綠意盎然的校園，也認識海洋的美麗與脆弱。孩子們說：「以前只在課本裡看，沒想到真的能爬到樹上看葉子跟蟲，超好玩！」

最特別的是，營隊將理財教育變成桌遊，讓孩子在遊戲中培養金錢觀，邊玩邊學記帳、規畫支出；此外，面對青春期可能遇到的壓力與煩惱，營隊也規畫「心靈粉彩與對畫人生」課程，讓學生透過色彩、繪畫，抒發內心情緒、認識自己，學習如何和情緒和平共處。

嘉義縣教育展望協會表示，營隊不只是讓新生提早認識校園和同學，更希望孩子從中學會保護自己、尊重環境、照顧心理，甚至具備生活理財力，未來將持續推動多元營隊和課程，讓孩子們帶著自信和希望迎接國中生活，開啟屬於他們的新篇章。 嘉義縣教育展望協會今年暑假攜手5間學校舉辦營隊，帶入多元活動讓孩子在遊戲中學習。圖／嘉義縣教育展望協會提供

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