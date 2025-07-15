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校務群龍無首？建臺高中爆董事會惡鬥

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣私立建臺高中日前集體報錯大學分科測驗考科，23考生權益受影響。學生加碼爆料，學校董事會早因派系惡鬥，校務群龍無首。部分董事透露，董事會分兩派7比7，10個多月沒轉圜，以致新董事長難產、校長請長假，盼教育部出手化解僵局。

23名建臺高中因報考分科測驗烏龍，校方已提出選填志願、報名費用負擔、重考生後續照顧等3大方向補救。

不過，校內仍存在派系惡鬥。部分董事透露，去年9月前董事長同時辭掉董事長、董事職務，剩餘14席董事分2派，擁7席，後續召開董事會，因雙方僵持不下選董事長未果，迄今懸缺10個多月，也未見主管機關教育部出面，依私校法處理。

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