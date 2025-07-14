中壢自立國小活動中心動工 外觀如長方型小小巨蛋明年完工

桃園市長張善政今天下午主持中壢區自立國小活動中心新建工程開工動土典禮，市府斥資1.5億元，興建總樓地板400多坪的活動中心。張善政表示，自立國小很多家長老師非常關心該活動中心，市府希望如期如質趕在明（2026）年下半年完工啟用。

自立國小位於自立新村眷村改建自立國宅附近，1964年設校至今61年歷史，長期缺乏大型室內活動空間，每逢雨天或天候不佳，影響學生體育課及相關教學活動，因應校方及周邊社區需求活動空間，市府決定興建活動中心，提供學生及周邊居民共享運動、休閒場域。

張善政表示，這座活動中心是家長、老師期待已久的建築，一層樓挑高樓的一個寬敞、亮麗的建築，過去校內沒有活動中心，每逢大太陽或下雨，影響活動，該活動中心開工後希望如期如質明年內完工，讓學生、老師有更好的活動空間。

市府新建工程處表示，這座活動中心為地上1層（含挑高夾層），總樓地板面積1401平方公尺，內部規畫綜合球場、舞台、音控室、辦公兼器材室、男女廁所等多元用途設施，提供師生集會、展演、體育活動安全舒適空間，淺灰與白色的外觀，搭配鐵灰色斜屋頂，並規畫汽車格60席、機車格95席停車空間，預計明年下半年完工。 桃園市長張善政（右二）主持中壢區自立國小活動中心新建工程動工，明年下半年完工啟用。記者曾增勳／攝影 桃園市長張善政（左五）主持中壢區自立國小活動中心新建工程動工，明年下半年完工啟用。記者曾增勳／攝影

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