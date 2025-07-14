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經費需300萬...東園國小少棒隊前進威廉波特 民團送加菜金祝福

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
東園國小少棒隊先前在2025 LLB世界少棒錦標賽獲得亞太區冠軍，將於8月13-24日赴美國賓州威廉波特睽違10年再度挺進世界少棒的最高殿堂，弘久社會關懷協會今也送上3萬元加菜金，祝賀小選首旗開得勝。圖／議員洪婉臻辦公室提供
東園國小少棒隊先前在2025 LLB世界少棒錦標賽獲得亞太區冠軍，將於8月13-24日赴美國賓州威廉波特睽違10年再度挺進世界少棒的最高殿堂，弘久社會關懷協會今也送上3萬元加菜金，祝賀小選首旗開得勝。圖／議員洪婉臻辦公室提供

東園國小少棒隊先前在2025 LLB世界少棒錦標賽獲得亞太區冠軍，將於8月13-24日赴美國賓州威廉波特睽違10年再度挺進世界少棒的最高殿堂，弘久社會關懷協會今也送上3萬元加菜金，祝賀小選首旗開得勝。校方也表示，出國所需經費約300萬，各界也相當支持，籌措順利。

會長洪奇昌表示，這次捐助3萬元慰勞金為孩子們加油打氣，希望讓他們在出發前感受滿滿祝福，也特別謝謝議員洪婉臻不僅協助東園少棒聯繫資源、協調需求，也在第一時間響應弘久會捐助行動，促成公益的最大推手。

常務理事鍾鎮宇也說，運動競技環境不能只靠零散的捐款來支撐，必須有穩定的支持機制，便提案理監事會編固定預算，認養少棒隊，建立長期健全的訓練模式，為台灣孕育更多基層好手，厚植台灣在國際的體育實力。秘書長鍾藏政也說，理監事會已決議以國小基層運動的推廣與贊助為會務發展方向之一，今年已執行捐助17萬元，透過與東園球類運動推廣協會合作協辦比賽，讓隊員眾多的東園少棒參與更多賽事，強化每一位小選手們的實戰經驗與訓練成效。

東園國小校長陳毓卿說，這次出國包含食宿、機票、訓練、器材等經費初步估算下來需要近300萬元，包含市府、民進企業、宮廟都很熱心幫忙支出，籌措狀況還算順利，也有企業贊助選手加菜金、桂格營養品。

東園國小少棒隊先前在2025 LLB世界少棒錦標賽獲得亞太區冠軍，將於8月13-24日赴美國賓州威廉波特睽違10年再度挺進世界少棒的最高殿堂，弘久社會關懷協會今也送上3萬元加菜金，祝賀小選首旗開得勝。圖／議員洪婉臻辦公室提供
東園國小少棒隊先前在2025 LLB世界少棒錦標賽獲得亞太區冠軍，將於8月13-24日赴美國賓州威廉波特睽違10年再度挺進世界少棒的最高殿堂，弘久社會關懷協會今也送上3萬元加菜金，祝賀小選首旗開得勝。圖／議員洪婉臻辦公室提供
東園國小少棒隊先前在2025 LLB世界少棒錦標賽獲得亞太區冠軍，將於8月13-24日赴美國賓州威廉波特睽違10年再度挺進世界少棒的最高殿堂，弘久社會關懷協會今也送上3萬元加菜金，祝賀小選首旗開得勝。圖／議員洪婉臻辦公室提供
東園國小少棒隊先前在2025 LLB世界少棒錦標賽獲得亞太區冠軍，將於8月13-24日赴美國賓州威廉波特睽違10年再度挺進世界少棒的最高殿堂，弘久社會關懷協會今也送上3萬元加菜金，祝賀小選首旗開得勝。圖／議員洪婉臻辦公室提供

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