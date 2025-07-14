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宜蘭首座羅東「幼幼專班」讓孩子看天空摸樹感受光影 巧思獲肯定

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
室內長廊與教室設有天井，通透明亮，也讓孩子可以透過天井看天空，觀察太陽光源的日升與日落變化流轉。記者戴永華／攝影
室內長廊與教室設有天井，通透明亮，也讓孩子可以透過天井看天空，觀察太陽光源的日升與日落變化流轉。記者戴永華／攝影

羅東鎮立幼兒園「幼幼專班」今完工落成，這是宜蘭首座由公所自建招收2至3歲的幼兒園地，強調與大自然互動生活學習，孩子進校門就能看到光影投射的微笑校徽，教室看天空感受陽光流轉，保留大樹讓孩子觸摸，多處巧思亮點設計，家長讚不絕口。

多數幼幼專班都是以舊校舍或現有建築整修，羅東鎮公所爭取中央補助及地方經費將近9千萬元，花了1年4個月興建一棟全新幼幼專班，總面積超過4300平方公尺，8間教室可招收128名學生，預計9月招生。

本身就是老師出身的鎮長吳秋齡非常重視空間設計融合大自然美感教育，認為最好的學習就是從生活出發，建設師巧妙運用光元素，讓孩子從生活環境感受光影流動與晨昏四季，今天落成啟用開放各界參觀時，處處讓人感受設計者用心。

進入校門的遮雨棚廣場特別以光影投射「微笑校徽」，幼兒上學時看到校徽投影在門口，放學時投影在車道上；室內長廊與教室設有天井，通透明亮，也讓孩子可以透過天井看天空，觀察太陽光源的日升與日落變化流轉。

落羽松、黑板樹都是宜蘭常見的大樹，鎮公所特別保留下來，讓孩子可以走上2樓探索觸摸大樹，而且這株落羽松已經結球果，更添大自然互動學習的趣味性。

幼兒就像張純潔的白紙，公所為激發孩子創意，教室及桌椅採用大地色設計，生命色彩要讓孩子在學習中感受與彩繪，園區也全面導入無障礙及通用設計概念，廁所與樓梯皆設有扶手，使用具有自然質感與防滑耐衝擊建材，避免銳角，確保安全。

體貼家長接送孩子，人車分流空間寬敞，設有環狀接送動線、家長接送區與遮雨棚架設計，就連遊覽車都能夠開進接送區，避免舉辦大型活動時接送孩子淋雨。

鎮長吳秋齡表示，興建幼幼專班除了提升公共托育資源的量能與品質外，也積極回應家長對平價優質托育服務的殷切期待，未來將持續秉持安全與關愛，打造多元、友善學習環境，讓每位孩子都能在愛與關懷中健康快樂成長。

羅東鎮全新的幼幼專班今天落成，8間教室可招收128名幼兒，預計9月招生。記者戴永華／攝影
羅東鎮全新的幼幼專班今天落成，8間教室可招收128名幼兒，預計9月招生。記者戴永華／攝影
教室及桌椅採用大地色設計，生命的色彩要讓孩子在學習中感受與彩繪。記者戴永華／攝影
教室及桌椅採用大地色設計，生命的色彩要讓孩子在學習中感受與彩繪。記者戴永華／攝影
遮雨棚上方的圓洞鑲嵌彩色玻璃，光影投射「微笑校徽」，幼兒上學時看到校徽投影在門口，放學時投影在車道上，感受大自然變化。圖／民眾提供
遮雨棚上方的圓洞鑲嵌彩色玻璃，光影投射「微笑校徽」，幼兒上學時看到校徽投影在門口，放學時投影在車道上，感受大自然變化。圖／民眾提供
落羽松、黑板樹都是宜蘭常見的大樹，鎮公所特別保留下來，讓孩子可以走上幼園2樓探索觸摸大樹，更添大自然互動學習的趣味性。記者戴永華／攝影
落羽松、黑板樹都是宜蘭常見的大樹，鎮公所特別保留下來，讓孩子可以走上幼園2樓探索觸摸大樹，更添大自然互動學習的趣味性。記者戴永華／攝影
夜光下的羅東幼幼專班，美麗極了。圖／民眾提供
夜光下的羅東幼幼專班，美麗極了。圖／民眾提供
教室及桌椅採用大地色設計，生命的色彩要讓孩子在學習中感受與彩繪。記者戴永華／攝影
教室及桌椅採用大地色設計，生命的色彩要讓孩子在學習中感受與彩繪。記者戴永華／攝影
羅東鎮公所爭取中央補助及地方經費近9千萬元，興建一棟全新幼幼專班，總面積超過4300平方公尺，8間教室可招收128名幼兒。圖／公所提供
羅東鎮公所爭取中央補助及地方經費近9千萬元，興建一棟全新幼幼專班，總面積超過4300平方公尺，8間教室可招收128名幼兒。圖／公所提供

通用設計 教室 光影

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