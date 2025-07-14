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屋頂水泥塊險砸孩子 嘉興國小義興分校重建預計2027年完工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
本次重建後的校舍將包括6間普通教室、2間多功能教室、2間文化教室及2間幼兒園教室，並融入泰雅族傳統建築元素與現代綠建築設計。圖／縣府提供
本次重建後的校舍將包括6間普通教室、2間多功能教室、2間文化教室及2間幼兒園教室，並融入泰雅族傳統建築元素與現代綠建築設計。圖／縣府提供

新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校校舍老舊，危及到學童上課安全，縣長楊文科立即指示教育局規畫重建，陸續突破分校偏遠機具和建材運輸困難、營建成本上漲等挑戰，終於順利發包。校舍興建工程今天在部落耆老祈福下舉辦動土典禮，預計2027年7月完成，帶給孩子們最舒適優質的學習環境。

楊文科表示，為改善新竹縣國中、小老舊校舍，提升學生就學境品質，積極向中央爭取老舊校舍拆建計畫經費。義興分校重建工程2023年原核定經費為1億2993萬元，但由於分校地處偏遠，聯外道路狹窄，大型機具與建材運輸困難，加上近年營建市場成本高漲，導致多次招標未能順利決標。縣府積極檢討預算與工程條件，最終將經費調整為1億7993萬元，並優化施工規畫，終於順利發包。

嘉興國小自2019年起推動「泰雅族拿互依實驗教育計畫」迄今已邁入第6年，成功將泰雅族語言、文化與現代教育融合，培育出兼具傳統智慧與現代知識的新世代。學校合唱團自成立以來，憑藉天籟般的歌聲，多次代表台灣參加國際合唱比賽，屢獲金質獎及大會特別獎的殊榮。

教育局長楊郡慈表示，本次重建後的校舍將包括6間普通教室、2間多功能教室、2間文化教室及2間幼兒園教室，並融入泰雅族傳統建築元素與現代綠建築設計。也特別設置專業級音樂教室，支持孩子們的藝術天賦。

嘉興國小校長徐榮春指出，配合工程執行，義興分校26位學童將至嘉興國小本校部上課，由尖石鄉公所協助每天巴士來回接送。未來全新校舍除了是學童重要學習空間外，也將會融入老幼共學，平日晚間或周六、日校舍會成為部落教室，提供數位學習。

嘉興國小校長徐榮春指出，配合工程執行，義興分校26位學童將至嘉興國小本校部上課，由尖石鄉公所協助每天巴士來回接送。圖／縣府提供
嘉興國小校長徐榮春指出，配合工程執行，義興分校26位學童將至嘉興國小本校部上課，由尖石鄉公所協助每天巴士來回接送。圖／縣府提供
校舍興建工程今天在部落耆老祈福下舉辦動土典禮，預計2027年7月完成，帶給孩子們最舒適優質的學習環境。圖／縣府提供
校舍興建工程今天在部落耆老祈福下舉辦動土典禮，預計2027年7月完成，帶給孩子們最舒適優質的學習環境。圖／縣府提供

綠建築 泰雅族 楊文科 教育局 教室

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