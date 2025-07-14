國際化學奧林匹亞競賽 台生獲3金1銀排名第4

第57屆國際化學奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生共獲得3金1銀，國際排名第4名（以金牌數計算）；個人排名部分，以桃園市武陵高中學生余英仕排第8名，表現最佳。

教育部今天發布新聞稿指出，2025年第57屆國際化學奧林匹亞競賽由阿拉伯聯合大公國主辦，台灣代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊培訓，從全國125校、2124名學生中選出4人代表參賽，代表團於4日飛往阿拉伯聯合大公國參賽，當地時間13日下午舉行閉幕典禮並頒獎。

教育部表示，4名代表參賽的台灣學生總計獲得3金1銀，國際排名第4名（以金牌數計算），比去年進步1名；個人排名部分，以桃園市武陵高中學生余英仕排名第8名，表現最佳。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，針對學生參加國際化學奧林匹亞競賽獲得金、銀、銅牌者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，並分別可獲教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

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