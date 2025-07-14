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捉住台灣火車站光影美 弘光科大老師奪國際白金獎與最佳照片

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大多遊系老師林煒凱獲得「2025 春季世界攝影大獎賽」白金獎與最佳照片作品「Getting ready」。圖／弘光科大提供
弘光科大多遊系老師林煒凱獲得「2025 春季世界攝影大獎賽」白金獎與最佳照片作品「Getting ready」。圖／弘光科大提供

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系老師林煒凱參加英國舉辦的國際性比賽「2025 春季世界攝影大獎賽」，在生活攝影項目，榮獲一白金獎與最佳照片、一金獎殊榮。兩張獲得大獎作品分別以台南保安、台中舊火車站為題，完美掌握台灣火車站的光影氛圍。

林煒凱表示，他近年來的攝影創作主題為拍攝台灣火車站，獲得白金獎及最佳照片的作品「Getting ready」為彩色照片，拍攝的是故鄉台南的保安車站，站長完成確認工作，準備讓列車駛離車站前，光影、線條展現出美好的生活藝術情境。

另一張得到金獎的作品「Daily life on the platform」，為黑白照片。拍攝地點的是舊台中火車站，月台列車要進站前，等候搭車乘客遠望目光，與列車內燈光投射在候車亭上的層次光暈，建構出光影流動的律動美感。

林煒凱表示，他認為攝影的藝術感，百分之九十來自畫面呈現的光感、亮暗之間的氛圍，也是他嚮往及追求的部分，因此，在創作或教學上，都以這個角度出發，建議學生觀察及紀錄身邊觸目所及光影交織出的美好畫面。

現在許多人習慣用AI來模擬影像；林煒凱認為AI無法百分之百取代攝影，因為AI影像過度美化，缺乏真實感，攝影反而可以紀錄當下光與影的美好，它的畫面是唯一的，也是有缺陷的，因為現實生活中眼前看到的一切，本來就有或多或少瑕疵，不可能有百分之百的美。

林煒凱回憶，國中開始用父親拿到的傻瓜相機贈品拍照，因而喜歡上影像，大學原本念職業安全科系，但更用心在攝影社社團拍照，畢業後從事商業攝影，不但要會拍相片，還得學習修照片；因為興趣使然，長期鑽研、進修精進攝影技術及藝術，使他更加深信，紀錄當下美好、真實畫面的特質，是攝影師無可取代的價值。

多遊系老師林煒凱及獲得「2025 春季世界攝影大獎賽」金獎作品「Daily life on the platform」。記者游振昇／攝影
多遊系老師林煒凱及獲得「2025 春季世界攝影大獎賽」金獎作品「Daily life on the platform」。記者游振昇／攝影

火車站 攝影師

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