北市大附中115學年度招生 萬華中等教育重要據點

台北市教育局今天表示，台北市大理高中與台北市立大學改隸合併後，校名為「北市大附中」，預計115學年度起正式招生，將推動大學與高中資源共享，成為萬華區中等教育新典範。

台北市教育局發布新聞指出，5月已核定通過上述改隸合併申請案，雙方6月19日成立「改隸合併籌備工作小組」並召開籌備會，邁入實質推動階段。

教育局表示，改隸後的校名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」，象徵教育資源垂直整合與大學社會責任的全面落實，預計115學年度起正式招生，樂見雙方以「北市大附中」為平台，推動大學與高中的資源共享、課程連結與師資合作，將成為萬華區中等教育的重要據點與創新典範。

教育局表示，籌備會議當天由台北市立大學校長邱英浩擔任召集人主持，兩校一級主管參與，大理高中現任校長楊廣銓、未來新任校長陳政翊皆與會，交流未來校務整併、行政運作、課程發展及資源整合等核心議題，並就多項合作方案達成共識，推進籌備處於下半年正式成立。

教育局指出，6月12日，雙方共同舉辦「高二校訂必修課程『大理學專題』成果發表會」，由邱英浩率領的北市大教授群，與來自多所大專院校、具備招生經驗的團隊，逾22名高教專業人士共同參與。

同時，大理高中舉辦中正萬華區第六群組教務會議，邀集中正、古亭、螢橋、南門、雙園等國中校長及陳政翊與會，攜手為未來改隸後推動資源共享、垂直整合，凝聚運作基礎。

商品推薦