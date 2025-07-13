「飛行的荷蘭人」畫下NSO樂季句點 準．馬寇爾:台灣就是他尋找的島嶼

NSO今天下午將以華格納歌劇作品《飛行的荷蘭人》劃下本樂季句點，這艘華格納筆下飄盪於怒海的幽靈船將在國家音樂廳航行。《飛行的荷蘭人》由國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾與法國導演尚米歇爾．克奇（Jean-Michel Criqui）攜手國內外歌劇名家演出。由法國導演詮釋的德國歌劇登上台灣舞台，跨越語言與文化，詮釋一段關於命運與救贖的航程。

《飛行的荷蘭人》為華格納邁入成熟期的作品，其大膽革新的主題動機與曲式結構，奠定其獨樹一幟的美學風格。本作受到華格納一段遭遇驚濤駭浪的航程所啟發，描述幽靈船長荷蘭人受到詛咒，每七年才能上岸一次，只能在無盡的飄泊中苦尋真愛以獲得救贖。挪威水手的女兒仙塔深受荷蘭人的吸引，並對其宣示愛意。最後，被誤會對感情不貞的仙塔毅然投海，卻因此救贖了荷蘭人的靈魂。

談到此次選擇《飛行的荷蘭人》，準．馬寇爾指出，荷蘭人是最早來到台灣的西方人之一；這是一段真實存在的歷史連結。而這位「飛行的荷蘭人」穿越風暴、航行於無盡之海，只為尋找一座島嶼。「是的，台灣正是一座島。他渴望一處能安放靈魂的港灣，而台灣以友善與溫暖聞名，還有什麼地方更適合他的歸屬？」這讓他感覺，這個角色與這片土地之間，有種自然的聯繫。這樣強烈的故事，也非常適合作為樂季的終章。

曾多次與 NSO 合作的法國導演尚米歇爾．克奇表示，將《飛行的荷蘭人》搬上音樂廳的舞台，更能突顯音樂與劇場的同等重要性。他指出，這部作品不僅僅是一場音樂饗宴，更深入探討人性與愛的課題；從音樂、服裝、舞台設計到燈光，每個細節都蘊含多重意義。

《飛行的荷蘭人》演出陣容包括德英混血男低音賽門．貝利（Simon Bailey）、伊莉莎白王后大賽首獎波蘭女高音伊沃娜．索博特卡（Iwona Sobotka）、日本女中音金子美香（Mika Kaneko）、國內聲樂家羅俊穎、王典、吳翰、兒童歌手蔡昀臻、王鉑駿，以及拉縴人男聲合唱團、青年合唱團、藝象女聲合唱團和東吳校友合唱團。

商品推薦