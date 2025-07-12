嘉女首招30名特殊班男生報到引發反彈 校方：已通過校內法定程序
少子化，嘉義區高中競爭激烈，今年邁入建校104年的國立嘉義女中，首次招收30名特殊班男生前天報到，嘉女不改校名，有女學生代表在Threads表達，男學生錄取嘉女，大多數女學生反對，原因是過程中校方未與學生討論；校方說，為擴大招生來源，透過校內法定程序通過變更招生策略，有學生代表參與。
嘉女1991年設舞蹈班招收男生，至今只有4男生畢業，最後1人2011年畢業，今年高中免試入學招收女生455人、男生30人，前天30名特殊班男生完成報到，特殊班有AI電資實驗班、醫藥科技實驗班，加上原數理資優班、人社資優班（原語文資優班）、舞蹈資優班，採資優普教課程融合，招收男學生超過3分之2達資優班與實驗班標準。
有女學生在Threads表示，招收特殊班男生過程中校方未與學生討論、說明或傾聽意見。「我們一直是資訊被動接收者，未被告知此事，連反對都來不及。」學生去年底只能從媒體得知招收男生訊息，直到日前新生報到，儘管校方準備男生制服、廁所與更衣室，但學生們再多質疑也無法動搖政策。她質疑招收男生違反程序正義，未徵詢學生意見，學生在意的不是校方的新政策。
校方說，留言女學生去年還不是班聯會主席，不會成為會議學生代表，去年開會有學生代表，就如代議政治通過的政策，不必然所有人都滿意，班聯會主席是學生代表可出席會議。校方表示，114學年度招生變革措施，元月核定後，盤點新學年所需軟硬體設備，游泳池、廁所、課室空間等硬體設施充足，符合性別平等，國教署實地訪視相關課室空間及設備設施。
▪不斷更新／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言