18人就醫！北投國中女壘隊疑食物中毒 衛生局稽查業者、採樣送驗
北市北投國中女壘隊昨發生疑似食物中毒事件，學生食用學校自煮午晚餐、外帶餐廳的餐點後，晚間包含1名立農國小學生共18人就醫，均已出院。衛生局今前往餐廳稽查，查獲多項缺失並限期7月14日前改善，另已採檢相關檢體送驗。
衛生局經查，學生共食為午餐為茄子、滷肉、飯、蔥蛋，下午餐是外帶港式餐廳的菠蘿麵包或西多士、凍奶茶，晚餐是茄子、滷肉、飯。
衛生局表示，今天前往稽查下午點心供餐廠商，查獲缺失包含食品業者登錄平台未更新、未設員工專區、冷凍冰箱食材未完整覆蓋、現場無法出示員工體檢紀錄，限於7月14日前改正，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8及44條處6萬到2億元罰鍰。另採廚師快部手套檢體2件、環境檢體2件、嫌疑食品檢體3件。
衛生局說，學校自煮部分，採嫌疑食品3件、環境檢體2件，今日烹煮人員不在，未採檢人員手部檢體。
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