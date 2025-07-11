中正國中管樂團赴奧參與音樂節 劉玄詠大使擔任指揮展現熱情
2025年7月10日，奧地利史萊德明（Schladming）——來自臺灣的臺北市中正國民中學管樂團今（10）日於史萊德明國會廳（Schladming Congress Hall）隆重登場，由樂團指揮鄒基華老師帶領，參加全球知名的2025 Mid Europe國際管樂藝術節，並由駐奧地利代表處劉玄詠大使親自擔任客席指揮。此行不僅展現臺灣青少年卓越的音樂實力，更以音樂為橋梁，促進東西方文化的深度交流。
中正國中此次精心演出多首曲目，包括融合臺灣傳統文化與當代編曲的《天公落水》——改編自具代表性的客家歌謠，透過管樂重新詮釋本土音樂的細膩情感。此外，團隊也演奏歐洲經典作品與現代節奏強烈的當代曲目，呈現東方與西方文化在音樂語彙上的交流與融合。
劉玄詠大使表示，能與來自臺灣的青少年小小音樂家共同站上國際舞台，一同分享臺灣音樂熱情，是一項無比難得可貴經驗，透過音樂展演，中正國中管樂團不僅分享了臺灣豐富多元的文化內涵，也在跨文化、跨世代對話中，讓世界更認識並理解臺灣。
Mid Europe國際管樂節為歐洲指標性音樂盛會之一，每年吸引世界各地頂尖管樂團隊與指揮齊聚奧地利。今年臺北市中正國中管樂團的精彩演出，成功在國際舞台上展現出臺灣教育與文化實力，也證明音樂無國界，是最動人的國民外交形式之一。
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