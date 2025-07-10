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影／賴欣儀、蘇翊捷勇敢面對病魔挑戰 苗栗縣長鍾東錦接見表揚

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今年總統教育獎2名獲獎學生賴欣儀（右）、蘇翊捷（左）今天到縣府接受縣長鍾東錦頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
今年總統教育獎2名獲獎學生賴欣儀（右）、蘇翊捷（左）今天到縣府接受縣長鍾東錦頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦今天在縣府接見表揚今年總統教育獎2名獲獎學生賴欣儀、蘇翊捷，兩人在成長的過程都面臨病魔的肆虐，但她們憑藉堅強的意志力與樂觀態度，在生命旅途中勇敢面對挑戰，不僅學業、品格與才藝都表現卓越，展現感動人心的生命力。

通霄烏眉國小學生蘇翊捷自幼罹患神經纖維瘤，整張臉都變形，但她未因此畏縮不前，勇敢地與病魔長期抗戰，並維持樂觀的心性，在音樂與創作領域都表現多元的才華。今天上午她由雙胞胎姊姊及母親等家人、老師、縣議員周玉滿陪同到縣府接受鍾縣長頒獎表揚。她的導師說，目前蘇翊捷每3個月要到醫院回診，以藥物抑制神經纖維瘤增生，希望未來醫學進步發展， 能有藥物有效治癒的她的病情。

國立台北護理健康大學學生賴欣儀是苑裡人，出生3個月時到衛生所打預防針，醫護人員發現她左手、左腿無力，經鑑定確診罹患腦性麻痺，父親賴來燈每周3次帶她到大醫院早療及復健，連續7年終於讓她克服身障影響，上國小後肢體活動狀況已改善才停止早療，但她在學習上仍跟不上同學，直到上國中才逐漸追上同學的學習步伐。她說，知道自己先天條件不如他人，也一再告訴自己「要更努力」。

賴欣儀的身體和學習能力逐漸回歸正常，她長相十分亮麗，很難想像她曾是領有中度身障手冊多年的腦痲患者。

她的父親在造紙廠工作，母親是越南新住民，從小看著父母辛勤工作，也讓她下定決心努力學習，將來要讓父母以她為榮，前年她在亞洲技能賽拿到銀牌，去年赴澳洲參加技能邀請賽，在健康照顧職類比賽勇奪金牌，畢業後想先臨床工作一、二年，有機會再深造。

她的好友洪文儀目前在美國普渡大學就讀，兩人當年在台灣上進階英語班時認識，這次暑假回台灣，她也特別陪同來表揚會場，分享賴欣儀受獎的榮耀時刻。

苗栗縣政府今天辦理今年總統教育獎及「2025教育創新100」入選團隊三灣國小大坪分校的接見表揚活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天辦理今年總統教育獎及「2025教育創新100」入選團隊三灣國小大坪分校的接見表揚活動。記者胡蓬生／攝影
今年總統教育獎2名獲獎學生賴欣儀（右）、蘇翊捷（左）今天到縣府接受縣長鍾東錦頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
今年總統教育獎2名獲獎學生賴欣儀（右）、蘇翊捷（左）今天到縣府接受縣長鍾東錦頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影

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