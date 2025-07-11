每逢豪雨交通受阻 高雄桃源國中擬遷校
高雄南橫公路山區路段常因豪雨沖毀、交通中斷，桃源國中位處土石流潛勢區，上月至今多次停班課，雖然建校僅25年，市長陳其邁透露研擬遷校，地方家長卻苦惱，全區幾乎無安全基地。教育局說，已完成校園擋土牆修復及加設工程，3處遷校地點評估中。
八八風災後，南橫公路山區路段逢大雨易中斷，復興、拉芙蘭及梅山三地常成孤島，桃源國中距離易坍方路段不遠，被列入土石流潛勢區，全校師生飽受撤離之苦。
陳其邁日前指出，桃源國中對面是荖濃溪溪流匯集處，水流湍急、非常不穩定，颱風一來就發布土石流黃色警戒，已跟中央協調，為桃源國中找尋永久校地及運動場。
教育局說明，行政院長卓榮泰去年於凱米颱風災後勘災，明確指示支持遷校，市府向中央爭取相關經費支援，已啟動遷校程序。
針對遷校政策，桃源國中家長正反聲音都有。家長說，八八風災後，山上不是土石流紅色警戒區就是黃色警戒區，腹地大又安全的地點很少。此外，復興以上路段常中斷，往上遷沒意義，但若往下遷又太接近寶來，這樣乾脆讓小孩就讀寶來國中或六龜國中，希望有完善配套措施才啟動遷校。
教育局說，為維護現階段校園安全，目前已完成擋土牆修復及加設工程，建立防災應變機制，遷校地點評估中，暫不對外透露。
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
▪名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言