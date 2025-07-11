每逢豪雨交通受阻 高雄桃源國中擬遷校

高雄南橫公路山區路段常因豪雨沖毀、交通中斷，桃源國中位處土石流潛勢區，上月至今多次停班課，雖然建校僅25年，市長陳其邁透露研擬遷校，地方家長卻苦惱，全區幾乎無安全基地。教育局說，已完成校園擋土牆修復及加設工程，3處遷校地點評估中。

八八風災後，南橫公路山區路段逢大雨易中斷，復興、拉芙蘭及梅山三地常成孤島，桃源國中距離易坍方路段不遠，被列入土石流潛勢區，全校師生飽受撤離之苦。

陳其邁日前指出，桃源國中對面是荖濃溪溪流匯集處，水流湍急、非常不穩定，颱風一來就發布土石流黃色警戒，已跟中央協調，為桃源國中找尋永久校地及運動場。

教育局說明，行政院長卓榮泰去年於凱米颱風災後勘災，明確指示支持遷校，市府向中央爭取相關經費支援，已啟動遷校程序。

針對遷校政策，桃源國中家長正反聲音都有。家長說，八八風災後，山上不是土石流紅色警戒區就是黃色警戒區，腹地大又安全的地點很少。此外，復興以上路段常中斷，往上遷沒意義，但若往下遷又太接近寶來，這樣乾脆讓小孩就讀寶來國中或六龜國中，希望有完善配套措施才啟動遷校。

教育局說，為維護現階段校園安全，目前已完成擋土牆修復及加設工程，建立防災應變機制，遷校地點評估中，暫不對外透露。

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