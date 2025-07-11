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苗栗縣長鍾東錦接見總統教育獎得主 賴欣儀、蘇翊捷樂觀面對逆境

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
今年總統教育獎2名獲獎學生賴欣儀（右）、蘇翊捷（左）昨天到苗栗縣政府接受縣長鍾東錦頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
今年總統教育獎2名獲獎學生賴欣儀（右）、蘇翊捷（左）昨天到苗栗縣政府接受縣長鍾東錦頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣鍾東錦昨天上午在縣府接見今年總統教育獎2名獲獎學生賴欣儀、蘇翊捷，兩人在成長的過程都面臨病魔的肆虐，但她們憑藉堅強的意志力與樂觀態度，在生命旅途中勇敢面對挑戰，不僅學業、品格與才藝都有表現卓越，展現感動人心的生命力。

通霄鎮烏眉國小學生蘇翊捷自幼罹患神經纖維瘤，整張臉都變形，但她未畏縮，在音樂與創作領域展現才華，昨上午由雙胞胎姊姊及家人、老師、縣議員周玉滿陪同到縣府接受表揚。目前蘇翊捷每3個月要到醫院回診，以藥物抑制神經纖維瘤增生，勇敢地與病魔長期抗戰，並維持樂觀的心性。

國立台北護理健康大學學生賴欣儀是苑裡人，出生3個月時到衛生所打預防針，醫護人員發現她左手、左腿無力，經鑑定確診罹患腦性麻痺，父親賴來燈每周3次帶她到大醫院早療及復健，連續7年不輟，直到上國小後才停止早療，生活逐漸步入常軌。

她說，父親在造紙廠工作，母親是越南新住民，從小看著父母辛勤工作，也讓她下定決心努力學習，將來要讓父母以她為榮，前年她在亞洲技能賽拿到銀牌，去年赴澳洲參加技能邀請賽，在健康照顧職類比賽勇奪金牌，畢業後想先臨床工作1、2年，有機會再深造。

鍾東錦 苗栗縣 總統教育獎

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