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北投國中女壘隊食物中毒 月底將赴美比世界大賽

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
北投國中女子女球隊球員驚傳出食物中毒事件，共有8人就醫，校方證實球員晚間有一起叫外賣食用完有出現身體不適，由於球員月底將赴美比賽，為求謹慎後續也會安排學生檢驗，確保身體狀況。圖為隊員製作獨特運動吊牌義賣籌赴美經費。圖／北投國中提供
北投國中女子女球隊球員驚傳出食物中毒事件，共有8人就醫，校方證實球員晚間有一起叫外賣食用完有出現身體不適，由於球員月底將赴美比賽，為求謹慎後續也會安排學生檢驗，確保身體狀況。圖為隊員製作獨特運動吊牌義賣籌赴美經費。圖／北投國中提供

北投國中女子女球隊球員驚傳出食物中毒事件，共有8人就醫，校方證實表示，球員參與晚間課程有一起叫外賣，食用完畢後有出現身體不適，獲報後立即叫救護車並校安通報，由於球員月底將赴美比賽，教練團為求謹慎，後續也會安排學生檢驗，確保身體狀況。

據了解，北投國中女子壘球隊今天有多人腸胃不舒服疑食物中毒，經校方通報消防局後，有4人被救護車送醫，另外4人症狀輕微自行就醫，所幸幾人意識清楚，暫無生命危險。

校方證實，晚上球隊有一個課程並有叫外賣，學生吃完之後有2位小朋友出現疑似過敏症狀不太舒服，校方立即呼叫救護車並校安通報，有4位學生上救護車到醫院檢查，另有4位症狀輕微學生則自行就醫，校方也派員到醫院關心。

由於北投國中女壘隊，近日獲選代表台灣參加2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽，比賽將於2025年7月27日至8月12日在美國舉行，校長陳澤民表示，教練團為求謹慎，針對有參與該課程吃到餐點學生，都會統一抽血檢驗，確保身體狀況。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，已掌握該案，但目前尚未接獲醫院通報，已請醫院處置完盡速回報，衛生局後續將啟動調查釐清。

北投國中女壘隊被譽為「台灣最強女力」繼U15亞洲盃第一名、U15世界盃第四名優異表現後，近期將赴美參與「貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，更一度因經費高達400萬超過8成學生又是弱勢，隊員努力製作獨特運動吊牌義賣籌經費，校方也向各界尋求協助。

衛生局 救護車 北投

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