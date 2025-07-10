灃食夢想計畫 草仔粿的多重宇宙獲最大獎

灃食公益飲食文化教育基金會今天舉行「第二屆灃食夢想計畫─夢想食驗事」頒獎典禮，9組學童組成的團隊分享成果，最大獎由新北市瓜山國小「草仔粿的多重宇宙」獲得。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫說，真正的教育應從「覺察」開始，覺察每天吃下的食物從哪裡來、怎麼做、和誰一起吃，而孩子的創意正是推動覺察的動力，「灃食夢想計畫」鼓勵孩子從生活中提問，透過親手實作，重新連結食物與文化、家庭與土地，讓吃不只是滿足，更是一場與世界連結的學習旅程。

葉俊甫說，孩子的創意可能性超乎想像，飲食生活就是最好的共融課，「第二屆灃食夢想計畫─夢想食驗事」內容豐富多元，團隊選擇魚丸、苧麻、石花菜、香菜、茶葉等在地食材，探索中藥入菜、早餐習慣、減碳行動、甚至導入科技趨勢的AI等，以飲食為本，展現熱情與無限創意，完成精彩飲食夢想。

「第二屆灃食夢想計畫─夢想食驗事」最大獎，也就是灃食實踐獎，由新北市瓜山國小「草仔粿的多重宇宙」獲得；評審認為，瓜山國小學童善用校園中不起眼的苧麻，卻能讓草仔粿大變身，創意十足。

瓜山國小3名學童現場講解，將草仔粿以不同方式呈現的口味，想像成草仔粿到世界各地旅遊大冒險，每一道草仔粿都是微型宇宙的誕生。

瓜山國小學童經由不斷調整、試煉，找到理想口感，可以是鬆餅的內餡，也可做成草仔粿珍珠與愛玉一起享用；苧麻葉磨成粉加入檸檬氣泡水中，有特殊的青草香；也可以大腸包小腸方式，無論是草仔粿包香腸，或香腸包草仔粿，都很好吃；將草仔粿加入海鮮泡麵中，草仔粿就變成麵疙瘩口感。

灃食優選獎有2名，台中教育大學實驗小學是將中藥融入日常飲食；基隆忠孝國小附設幼兒園師生則是一起探索家鄉石花菜。

此外，宜蘭蘇澳國小以走訪家鄉，獲海洋特別獎；彰化北斗國小以故鄉的香菜料理推出特色菜餚，獲風味特別獎；嘉義太興國小以茶做出茶香飯、司康、烤茶，獲文化特別獎；高雄市楠陽國小用人工智慧檢測日常飲食，獲科技特別獎；台北市松山國小由孩子化身早餐小偵探，獲健康特別獎；桃園長庚國小在屋頂打造綠菜園，獲永續特別獎。

灃食教育基金會也與台灣科學教育館合作，即日起至7月22日，在科教館一樓大廳舉辦「好好吃飯就有未來—灃食飲食教育成果展」，邀請民眾一起探索日常飲食，感受飲食教育多元風貌。

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