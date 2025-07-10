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新北淡水區公所暑期作文學習營 學生快樂學寫作

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
作文能力能加強孩子的閱讀能力，對於自我表達的能力也能加分。 圖／紅樹林有線電視提供
作文能力能加強孩子的閱讀能力，對於自我表達的能力也能加分。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓孩子在暑假期間有正當的學習環境，這個星期，淡水區公所在市民聯合服務中心舉辦今年度的兒童作文暑期夏令營活動，區公所表示，這一次夏令營是區公所舉辦，連續五天的活動，特別與聯合報合作，找來作文老師，讓小朋友從星期一到星期五每天上午三個小時，都能夠學習如何寫作。

淡水區長陳炳仲表示，這一次共有超過五十位淡水區內的國小學童報名，全都是免費參加，除了作文會讓孩子表達能力更好，也是人與人之間的溝通橋樑，而上課老師也會運用許多兒童繪本，還有小短片的教學，讓學生們更喜歡作文。

老師表示，作文能力對於孩子，在課業上會有很大的幫助，更能夠加強孩子的閱讀能力，也可以對於自我的表達能力加分，區長陳炳仲表示，藉由活動，讓孩子在與同學之間的相處更加融洽，希望在暑假能夠有充實的學習活動，讓更多學生喜歡作文，也讓孩子更善於表達，增加自信心。

淡水 朋友 夏令營

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