四校礦物桌遊結合沙坑尋寶 推動跨域科普教育
今(10)日，由海洋大學副教授謝忠恆團隊與嘉義大學教授李佩倫帶領的教學團隊，攜手在新北市黃金博物館共學館舉辦跨校共學活動，共計有九份、瓜山、鼻頭和濂洞國小四校學生參與，一同體驗礦物桌遊與沙坑尋寶遊戲。透過寓教於樂的方式，引導孩童從遊戲中認識礦物知識與環境議題，現場歡笑聲不斷，讓知識學習變得既有趣又貼近生活。
桌遊的設計則是由嘉義大學數位學習系師生共同開發，以礦物特性為核心，融入策略、災難與資源管理等遊戲元素。遊戲中，小朋友不僅能學習礦物名稱、用途與生活應用，還能從模擬中了解礦產開採的風險與國際情勢的影響。透過這套遊戲，學生在無壓力的情境中學習科學知識，也培養了決策與風險判斷能力。
現場帶領孩子進行沙坑尋寶活動，讓孩子們在挖掘過程中親身體驗礦物採集的樂趣。期望透過這類跨領域的科普行動，串聯大學資源與在地教育需求，將大學社會責任真正落實於偏鄉場域，為東北角地區的學童帶來豐富且多元的學習體驗。
【文教熱話題】
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
▪名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言