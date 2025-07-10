快訊

豐原一家五口命案關鍵人購物女團主 今再遭控涉詐2000萬元

川普關稅大刀不留情…日本苦吞25%稅率 商界大老怒批政府「誤判」

四校礦物桌遊結合沙坑尋寶 推動跨域科普教育

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
透過跨領域的科普行動，串聯大學資源與在地教育需求，將大學社會責任真正落實於偏鄉場域。 圖／觀天下有線電視提供
透過跨領域的科普行動，串聯大學資源與在地教育需求，將大學社會責任真正落實於偏鄉場域。 圖／觀天下有線電視提供

今(10)日，由海洋大學副教授謝忠恆團隊與嘉義大學教授李佩倫帶領的教學團隊，攜手在新北市黃金博物館共學館舉辦跨校共學活動，共計有九份、瓜山、鼻頭和濂洞國小四校學生參與，一同體驗礦物桌遊與沙坑尋寶遊戲。透過寓教於樂的方式，引導孩童從遊戲中認識礦物知識與環境議題，現場歡笑聲不斷，讓知識學習變得既有趣又貼近生活。

桌遊的設計則是由嘉義大學數位學習系師生共同開發，以礦物特性為核心，融入策略、災難與資源管理等遊戲元素。遊戲中，小朋友不僅能學習礦物名稱、用途與生活應用，還能從模擬中了解礦產開採的風險與國際情勢的影響。透過這套遊戲，學生在無壓力的情境中學習科學知識，也培養了決策與風險判斷能力。

現場帶領孩子進行沙坑尋寶活動，讓孩子們在挖掘過程中親身體驗礦物採集的樂趣。期望透過這類跨領域的科普行動，串聯大學資源與在地教育需求，將大學社會責任真正落實於偏鄉場域，為東北角地區的學童帶來豐富且多元的學習體驗。

黃金博物館 義大

延伸閱讀

童年回憶殺！從桌遊到電子雞，跨世代臺灣人玩具大集合

影／台南用桌遊認識麻豆吃喝玩樂風情 「柚香柚甜」推廣地方創意

清朝大水患奪數千人命 雲林沿海居民年年辦此儀式緬懷先人

南投市公所親子活動 鋼彈模型組吸引大小孩瘋玩

相關新聞

女校走入歷史！百年名校嘉義女中 首招30名特殊班男生報到

少子化，今年邁入建校104周年國立嘉義女中，首次招收30名特殊班男生，今天上午報到，嘉女不改校名，首批特殊班男生制服、運...

四校礦物桌遊結合沙坑尋寶 推動跨域科普教育

今(10)日，由海洋大學副教授謝忠恆團隊與嘉義大學教授李佩倫帶領的教學團隊，攜手在新北市黃金博物館共學館舉辦跨校共學活動，共計有九份、瓜山、鼻頭和濂洞國小四校學生參與，一同體驗礦物桌遊與沙坑尋寶遊戲。透過寓教於樂的方式，引導孩童從遊戲中認識礦物知識與環境議題，現場歡笑聲不斷，讓知識學習變得既有趣又貼近生活。

新北淡水區公所暑期作文學習營 學生快樂學寫作

為了要讓孩子在暑假期間有正當的學習環境，這個星期，淡水區公所在市民聯合服務中心舉辦今年度的兒童作文暑期夏令營活動，區公所表示，這一次夏令營是區公所舉辦，連續五天的活動，特別與聯合報合作，找來作文老師，讓小朋友從星期一到星期五每天上午三個小時，都能夠學習如何寫作。

鄭英耀宣布「中小學球具假日開放民眾使用」 基層炸鍋：沒人力管、缺配套

教育部長鄭英耀昨天宣布將盤點全台中小學球具器材，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用，持續引起基層反彈。有校長表示，假日...

影／嘉縣國中教師控校長濫權打國賠官司！10餘教師法院外白布條聲援

嘉義縣昇平國中前訓導組長陳姓教師不滿遭校長2度駁回考績甲等、改列乙等，提行政訴訟勝訴，再向嘉義地院提國賠，請求校方賠償8...

「呀勒呀勒」成刷牙口號 台南後甲國中學生創意標語設計比賽拿冠軍

推動健康促進方式愈來愈多元，台南市教育局舉辦創意標語設計比賽，後甲國中學生蔣雨彤以「選對刷牙法遠離蛀牙」為題脫穎而出，獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。