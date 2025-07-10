四校礦物桌遊結合沙坑尋寶 推動跨域科普教育

今(10)日，由海洋大學副教授謝忠恆團隊與嘉義大學教授李佩倫帶領的教學團隊，攜手在新北市黃金博物館共學館舉辦跨校共學活動，共計有九份、瓜山、鼻頭和濂洞國小四校學生參與，一同體驗礦物桌遊與沙坑尋寶遊戲。透過寓教於樂的方式，引導孩童從遊戲中認識礦物知識與環境議題，現場歡笑聲不斷，讓知識學習變得既有趣又貼近生活。

桌遊的設計則是由嘉義大學數位學習系師生共同開發，以礦物特性為核心，融入策略、災難與資源管理等遊戲元素。遊戲中，小朋友不僅能學習礦物名稱、用途與生活應用，還能從模擬中了解礦產開採的風險與國際情勢的影響。透過這套遊戲，學生在無壓力的情境中學習科學知識，也培養了決策與風險判斷能力。

現場帶領孩子進行沙坑尋寶活動，讓孩子們在挖掘過程中親身體驗礦物採集的樂趣。期望透過這類跨領域的科普行動，串聯大學資源與在地教育需求，將大學社會責任真正落實於偏鄉場域，為東北角地區的學童帶來豐富且多元的學習體驗。

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