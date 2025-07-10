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豪雨肆虐 竹山鯉魚國小魚池明潭國中10、11日停班課

中央社／ 南投10日電

南投縣政府下午表示，因颱風丹娜絲過後，豪雨雨量過大，顧及師生安全，竹山鎮鯉魚國小及魚池鄉明潭國中今明2天停班課；另外，明潭國小、水里鄉新興國小今天停班課。

南投縣政府人事處發布訊息說明，因丹娜絲颱風後豪雨雨量過大，4校停課原因分別為：水里新興國小受土石流影響停班課，鯉魚國小則因靠近堰塞湖，明潭國中及明潭國小都因雨量過大，校園積水而停班課。

南投縣 停班 丹娜絲颱風

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