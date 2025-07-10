女校走入歷史！百年名校嘉義女中 首招30名特殊班男生報到

少子化，今年邁入建校104周年國立嘉義女中，首次招收30名特殊班男生，今天上午報到，嘉女不改校名，首批特殊班男生制服、運動服與女學生相同，大雨滂沱天氣，學校教職員熱情迎接新生。

嘉女說，114學年度起申請設置AI電資實驗班，以及醫藥科技實驗班，加上原有數理資優班、人社資優班（原語文資優班）、舞蹈資優班，長期累積課程底蘊實力，採取資優普教課程融合方式進行，將教學策略、教材全面融入至各班群。

這次招收生理男性學生，合計超過3分之2學生達申請嘉女資優班與實驗班標準。昨天舞蹈班新生報到，今天全體新生報到，校方迎接新生，報到動線規畫清楚，快速通關，家長滿意，新生報到圓滿完成。

校方說，114學年度招生變革措施，1月核定後，完成盤點新學年所需各項軟硬體設備，游泳池、廁所、課室空間等各項硬體設施充足，符合性別平等原則，國教署實地訪視肯定相關課室空間及設備設施安排事宜得當。

服儀委員會委員充分討論，邀領域專家列席新增新色系體育服，開放所有學生選購，因應班聯會提案新增校服款式，提供選購，符合學生穿著需求，提供中文字樣及英文字樣供個人客製化選擇。

近年學校共申請近2億經費，除新建PU跑道、8座光電球場、20間以上各專科教室供課程進行，更在校內成立近30個教師專業發展社群，在各專業科目領域、全英語、部分領域雙語、國際教育交流、科技素養融入、交通安全、藝術領域創新等，提供最符合教育時代課程，獲得國內外大小獎項肯定，在嘉義區整體課程品質最優。

學校提供優質學習環境及多元課程師資等面向，持續努力，為擴大招生來源，提供嘉義學子更優質學習環境，透過校內法定程序，通過變更招生策略因應，更活絡教學氛圍，提升學習效益。 嘉義女中首次招收30名特殊班男生，上午報到，首批特殊班男生制服、運動服與女學生相同，大雨滂沱天氣，學校教職員熱情迎接新生。圖／嘉女提供

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