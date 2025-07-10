鄭英耀宣布「中小學球具假日開放民眾使用」 基層炸鍋：沒人力管、缺配套
教育部長鄭英耀昨天宣布將盤點全台中小學球具器材，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用，持續引起基層反彈。有校長表示，假日根本就沒有人力，「球具會自動回到器材室？」學校無法配合辦理。
鄭英耀昨天在114學年全國教育局處長會議宣布這項政策，教育部主祕林伯樵今天進一步說明，會提供購球經費，且定義為消耗品，是類似「愛心傘」的概念，放在球場、警衛室供民眾借用，可以做一些標示，但不會要求學校的保管責任，
消息一出引起教育界炸鍋，有老師質疑學校還要兼任免費運動中心嗎？真的是太瞎了。花蓮一名偏鄉老師說，一旦買球具就是校園財產，怎麼可能當作「愛心球」不管理，現在連工友都遇缺不補，假日哪裡來的人力？
「我們是生活在晉惠帝時代嗎?」宜蘭縣礁溪鄉龍潭國小校長廖世凱說，學校的體育器材都列入財產登記，假日沒有人支援協助，學校也沒有警衛室可以存放球具。他說，宜蘭30多年前就是無圍牆的開放校園，與其發給所謂的「愛心球」，建議優先編列專款提供學校雇工清理假期校園垃圾。
花蓮縣一名偏鄉國小校長表示，學校確實屬於公共財，教育部也許立意良善，但政策需要配套，不是發球就好。以他服務的學校為例，假日校園並未開放，連廁所都考量學生安全會鎖起來，學校假日沒有駐點人力，若要給民眾打球，管理就是一個問題，且校園開放了，民眾入內也會有廁所的需求，學校又要如何處置。
至於教育部說不會要求學校的保管責任，他認為，仍然有管理的問題，也擔心公務遭到破壞，還有環境清潔維護的問題，這些都需要有相關的規畫。
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