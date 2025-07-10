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影／嘉縣國中教師控校長濫權打國賠官司！10餘教師法院外白布條聲援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣昇平國中前訓導組長陳姓教師，不滿遭校長2度駁回考績甲等、改列乙等，提行政訴訟勝訴，再向嘉義地院提國賠，上午開庭，出庭前與到場聲援的全國校事會議受害者自救會10餘名教師，冒雨在法院外聲援。 記者魯永明／攝影
嘉義縣昇平國中前訓導組長陳姓教師，不滿遭校長2度駁回考績甲等、改列乙等，提行政訴訟勝訴，再向嘉義地院提國賠，上午開庭，出庭前與到場聲援的全國校事會議受害者自救會10餘名教師，冒雨在法院外聲援。 記者魯永明／攝影

嘉義縣昇平國中前訓導組長陳姓教師不滿遭校長2度駁回考績甲等、改列乙等，提行政訴訟勝訴，再向嘉義地院提國賠，請求校方賠償80萬元。法院上午開庭，出庭前與到場聲援的全國校事會議受害者自救會10餘名教師，冒雨在法院外聲援，表達對教育現場校長濫權關注。

事件起因於110學年度，陳姓教師擔任昇平國中訓導組長，身兼訓育、生教、體育、衛生4項業務，校內考績考核會原評列甲等，惟時任陳姓校長罕見2度行使否決權，堅持改評乙等，陳師認為不符程序，提行政訴訟。高雄高等行政法院審理後認定，校長行使否決權程序瑕疵，5月判陳師勝訴，撤銷乙等考績。

陳師隨後對此向法院提國賠訴訟，認為因校長意志遭不公平對待，影響名譽清白，請求校方賠償80萬元，陳師說，3年來花光積蓄還貸款共近百萬元，打行政官司，只為爭取名譽清白，最終勝訴，像她一樣遭不平對待還有很多教師，維護保障教師權益，反對校長濫權、校園濫訴。

上午開庭前，全國校事會議受害者自救會代表傅姓召集人，與來自各地10多名教師到場聲援，他們在法院外舉布條「受害教師與正義的距離是遙遠」，拿手舉牌訴求「反對校長濫權、校園濫訴、廢除校事會議」，接著進法庭旁聽，強調尊重司法，希望社會重視教育現場權力不對等結構問題。

傅姓召集人說，類似情形在學校屢見不鮮，受害教師往往默默承受，甚至不敢對外發聲，很多老師認真教書、盡忠職守，卻因不符合校長期待被打壓，考績被打低，目前全國有百餘位教師加入自救會，將到立法院訴求協助。

嘉縣府教育處說，尊重教師提司法訴訟權益，陳姓教師考績恢復，尊重其意願調到他教，保障權益，聲援的自救會訴求廢除校事會議，是校園處理師生霸凌事件的機制，與校長教師間打考績爭議問題，是不同的事情。

嘉義縣昇平國中前訓導組長陳姓教師，不滿遭校長2度駁回考績甲等、改列乙等，提行政訴訟勝訴，再向嘉義地院提國賠。記者魯永明／攝影
嘉義縣昇平國中前訓導組長陳姓教師，不滿遭校長2度駁回考績甲等、改列乙等，提行政訴訟勝訴，再向嘉義地院提國賠。記者魯永明／攝影
嘉義縣昇平國中前訓導組長陳姓教師，不滿遭校長2度駁回考績甲等、改列乙等，提行政訴訟勝訴，再向嘉義地院提國賠，上午開庭，出庭前與到場聲援的全國校事會議受害者自救會10餘名教師，冒雨在法院外聲援。 記者魯永明／攝影
嘉義縣昇平國中前訓導組長陳姓教師，不滿遭校長2度駁回考績甲等、改列乙等，提行政訴訟勝訴，再向嘉義地院提國賠，上午開庭，出庭前與到場聲援的全國校事會議受害者自救會10餘名教師，冒雨在法院外聲援。 記者魯永明／攝影

教師 考績 自救會

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