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「呀勒呀勒」成刷牙口號 台南後甲國中學生創意標語設計比賽拿冠軍

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局舉辦創意標語設計比賽，後甲國中學生蔣雨彤以「選對刷牙法 遠離蛀牙」為題脫穎而出，獲得第1名。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局舉辦創意標語設計比賽，後甲國中學生蔣雨彤以「選對刷牙法 遠離蛀牙」為題脫穎而出，獲得第1名。記者鄭惠仁／攝影

推動健康促進方式愈來愈多元，台南市教育局舉辦創意標語設計比賽，後甲國中學生蔣雨彤以「選對刷牙法遠離蛀牙」為題脫穎而出，獲得第1名，今獲表揚。她的畫作標語則結合流行歌曲「晚安大小姐」的歌詞「呀勒呀勒」，成為有趣口號，讓刷牙成為快樂的事。

教育局舉辦的「健康促進創意標語設計比賽」，以視力保健、健康體位、口腔保健、菸檳防制、全民健保(含正確用藥)、性教育(含愛滋病防治)、藥物濫用防制等議題為主軸，由學生發揮想像力創作標語及插圖，今年有有近300件作品參賽，共選出85件優秀作品。

第1名作品「選對刷牙法 遠離蛀牙」由後甲國中學生蔣雨彤獲得，畫作內容發想自「湖中女神」故事，傳遞選擇適合刷牙工具的重要性，因為要將牙齒完全刷乾淨，除了自己的牙刷外，還要配合牙線棒和漱口水的使用；畫作標語也結合流行歌曲「晚安大小姐」的歌詞「呀勒外呀勒」，就像刷牙前給自已一個自我肯定的口號，讓刷牙變成快樂的事。她說，除了要記得餐後睡前要潔牙，更要建立口腔保健正確觀念，平時也要少吃甜食，定期口腔健康檢查，才能擁有一口健康的好牙齒。

教育局表示，健康是一輩子重要的議題，創意標語設計比賽是健體、語文及藝術領域的結合，透過簡明扼要的標語，讓健康觀念朗朗上口，提升師生各議題相關的生活技能，進而將正確觀念延伸至家庭與社區。

健康促進創意標語設計是希望藉由具創意巧思的簡短標語創作，讓主題簡明易懂，並能廣泛應用於教學活動，達到宣傳健康校園目的，期待未來能有更多的健康促進教學設計結合新課綱素養導向，發展學校健康促進特色，營造更健康、有活力的校園環境。

台南市教育局舉辦創意標語設計比賽，希望藉由具創意巧思的簡短標語創作，讓主題簡明易懂，並能廣泛應用於教學活動，達到宣傳健康校園目的。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局舉辦創意標語設計比賽，希望藉由具創意巧思的簡短標語創作，讓主題簡明易懂，並能廣泛應用於教學活動，達到宣傳健康校園目的。記者鄭惠仁／攝影

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