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影／全台第一所原住民族實驗小學博屋瑪國小 泰雅族學生樂在學習

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
全台第一所原住民族實驗小學博屋瑪國小，泰雅族學生樂在學習，也熱情迎賓。記者游振昇／攝影
全台第一所原住民族實驗小學博屋瑪國小，泰雅族學生樂在學習，也熱情迎賓。記者游振昇／攝影

全台第一所原住民族實驗小學台中市和平區博屋瑪國小，泰雅族學生樂在學習，每周10至12節的泰雅文化課程，學生學習山林中的狩獵智慧，登山過程有小學生喊累，但堅持爬完全程，同學還往回走幫腳程慢的學生背起背包，團隊合作精神讓觀看影片的台中市長盧秀燕也很感動。

台中市長盧秀燕日前的「和平專案」視察，到「全台第一所原住民族實驗小學」博屋瑪國小，正式完成她任內和平區9所中小學的全數訪視；學生們以泰雅族的傳統舞蹈、歌謠及口簧琴表演熱烈迎接，盧秀燕首次學習吹奏泰雅傳統樂器口簧琴後，她說要吹響口簧琴真的不容易。

台中市教育局表示，位於和平區達觀里大安溪畔的博屋瑪國小，民國105年經地方公投後正式更名為「P'uma 博屋瑪」，是全台第一所原住民族實驗小學，以「養育、傳承、興旺」為命名意涵。學校課程規劃除保留原有語文、數學、科技與自然等基礎學科，更融合在地文化，發展出每周10至12節的泰雅文化課程，包含學習山林中的狩獵智慧、苧麻織布技法，及小米從播種到料理的完整體驗，課程皆以泰雅文化核心Gaga為基礎，建構出26個主題課程，展現豐富且具深度的族群教育成果。

學生參加泰雅文化課程時，老師全程陪同並錄影，狩獵影片中，學生們上山學習觀察野獸行蹤後，在老師教導下對山豬開槍，山豬倒地，眾人合力抬回山豬慶豐收；登山學習過程，一名女學生喊累，走在隊伍最後方，一旁老師邊錄影邊為她加油，幾分鐘後，已走到前方的二位學生走回女學生地點，主動幫她背起背包，女學生如釋重負，老師再問她是否有信心爬到山頂，她直接回「可以，吧」，錄影老師當場笑出來。

全台第一所原住民族實驗小學博屋瑪國小，泰雅族學生樂在學習，也熱情迎賓。記者游振昇／攝影
全台第一所原住民族實驗小學博屋瑪國小，泰雅族學生樂在學習，也熱情迎賓。記者游振昇／攝影

原住民族 小學生

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