教育部「人人有球借」政策挨轟 教團：教師不是全能義工

教育部昨天在全國局處長會議表示，將於2周內盤點全台逾3800所中小學球具，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用。但此舉已引發學校反彈，教育團體痛批，教育部長如同活在「平行時空」、顯然沒有接地氣，教師不是全能義工，誰有辦法上班8小時後還留在學校管理場地。

教育部長鄭英耀昨天表示，將要求體育署，於2周內盤點全台中小學可以開放使用的器材，希望提供如籃球、排球、足球等，每校至少10顆，配合校園開放政策，民眾在放學後及假日期間到學校運動時隨時有器材可借，離開時繳回，屆時運動不必再自備球具。

但全教產理事長林蕙蓉表示，教育部長口號喊得響，但再度顯示政府官員如同活在平行時空、對基層困境一無所知，反而還忙著開支票畫大餅。

林蕙蓉說，全國中小學普遍面臨行政與教師人力吃緊，假日與放學後根本沒有人力負責器材管理或安全巡查，且教師早已疲於奔命，難道還要兼任運動器材保全？借用要有人管理、使用的耗損需要隨時補充，如果不給人又不給錢，要怎麼無中生有。又若按照運動中心借用器材模式，需要民眾壓證件或押金，「但誰來做這件事？」

林蕙蓉說，教師不是全能義工，誰有辦法上班8小時後還留要在學校管理場地，且球具是高耗財，開放後損壞率必然提高，若最後反而影響學生體育課，反而是本末倒至。

教育部主任秘書林伯樵表示，去年的教育局處長會議上，教育部就已和各縣市局處長倡議，希望開放校園場域、鼓勵全民運動，在一年的努力後，各縣市願意讓校園逐步開放，教育部才能提出相應的配套。

林伯樵也說，昨天提到的借球一事，並非要學校去做保管的責任，概念比較像「愛心傘」的概念，並不需要管理，因此昨日才在會上提到此舉就是「消耗性用品」的概念，非永久保管的物品，教育部也會提供經費支持，讓民眾想去運動時就有對應的球具可以借用。

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