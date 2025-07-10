中小學開放「借球給居民」引反彈 教部：不會要求保管責任

教育部要求盤點中小學的球具器材，開放給社區民眾在課後時間借用，引發基層教師反彈。教育部主秘林伯樵今天說，會提供購球經費，且定義為消耗品，不會要求學校的保管責任。

教育部長鄭英耀去年7月在宜蘭縣召開民國113年度全國教育局處長會議，就讓22縣市教育局處長簽署「校園開放」宣言，並正式對外宣布，將校園設施提供給社區民眾活動。

今年7月9日在嘉義市舉辦的114度局處長會議，鄭英耀致詞時更明確要求體育署，在1週內、最慢不要超過2週，盤點全台3800所中小學可以開放的器材，配合校園開放政策，讓學生在各節下課，或是民眾在放學後及假日期間，到學校運動時，隨時有器材可借。

媒體報導這項政策後，引發基層教師反彈。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天告訴中央社記者，這項政策看似以促進全民健康為出發點，卻未充分考量學校的實際運作負擔與資源限制，恐將對教育現場造成嚴重衝擊。

侯俊良說，開放學校球具供社區使用，將大幅增加學校的維護與管理負擔。學校的運動設施與球具主要用於學生體育課程與課外活動，經費已相當有限。若開放給社區民眾，球具的損耗速度將加快，學校須頻繁維修或更換設備。

侯俊良擔心，若是要學校在既有預算下承擔額外的支出，無異於將公共責任轉嫁給學校，犧牲教育資源來服務民眾，形同本末倒置。

侯俊良說，政策缺乏明確的管理規範，恐引發安全與責任問題，社區民眾使用學校設施時，若發生意外或球具損壞，學校可能須承擔額外的法律風險。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，應以學生學習權益為優先，沒有資源及配套，不應貿然開放學校器材供民眾使用。

林蕙蓉表示，「教育部長顯然沒有接地氣。」全國中小學普遍面臨行政與教師人力吃緊的困境，假日與放學後根本無人力負責器材管理或安全巡查。且教師早已疲於奔命，難以再兼任「運動器材保全」。

對此，林伯樵今天在全國教育局處長會議前接受媒體聯訪表示，這項政策是希望學生在下課時隨時有球可打，民眾在假日進到學校運動時，也能很容易取得器材，藉此鼓勵全民運動。

林伯樵強調，教育部會提供一次性的預算給各校，作為購買運動資源。且這些球類、器材會是類似「愛心傘」的概念，放在球場、警衛室供民眾借用，可以做一些標示，但不會要求學校的保管責任，

台北市教育局副局長陳素慧表示，學校裡的行政工作非常多，前兩週才開過行政減量會議，昨天卻又傳出開放借球的新政策，確實收到不少基層的反彈聲音。但如果能和學生體育器材「分軌」，並提供額外經費，「我想這是比較好的想法和措施」。

陳素慧提醒，開放校園涉及很多面向，包括保全的安排，以及民眾入校後使用廁所，也可能增加學生打掃的負擔，學校可能要另外聘用清潔人員，希望相關配套能更完備。

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