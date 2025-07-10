中小學球具 假日開放民眾借用

一一四學年全國教育局處長會議昨登場，教育部長鄭英耀在會中宣布，將於二周內盤點全台逾三千八百所中小學球具器材，開放社區民眾於放學、假日到校運動借用，屆時到校運動不必再自備球具。

對此，基層教師大喊困擾，憂心恐出現管理問題，質疑如果出借的球具遺失、損壞，即便可能有賠償機制，但學生上課無球可用該怎麼辦。

鄭英耀說，將要求體育署，於二周內盤點全台中小學可以開放使用的器材，希望提供如籃球、排球、足球等，每校至少十顆，配合校園開放政策，讓民眾在放學後及假日期間到學校運動時隨時有器材可借，離開時繳回。

鄭英耀表示，希望透過上述做法，於運動部成立前展現推行全民運動的決心，由學校提供球類，屆時民眾自己取用、自行歸還，並希望未來也可延伸至桌球、羽毛球等出借，但會視各校資源而定。

此外，教育部昨預告將推動「社會情緒學習中長程計畫」（簡稱ＳＥＬ），一一四至一一八年總計五年，預計未來每年至少投入一億，五年四點四億，在各級學校全面導入ＳＥＬ理念，包括人力培力、課程研發等，盼提升學生的情緒覺察與心理韌性。

不過全教總認為，該計畫雖立意良善，但若未妥善規畫，恐淪為另一項增加基層負擔的「加法政策」。家長團體則認為，ＳＥＬ推動應不只限於校園，而是應建立跨部門協作機制，才能真正落地生根。

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