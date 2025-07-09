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百年嘉女特殊班招收30男學生 錄取資格雙標？校方澄清

中央社／ 嘉義市9日電
嘉義女中。聯合報系資料照
嘉義女中。聯合報系資料照

創校百年國立嘉義女子高級中學今年招收30名特殊班男學生，校方今天針對社群平台質疑男學生成績不理想等方面說明，30名男生中，有超過2/3達到申請資優班與實驗班標準。

嘉女前身為台南州立嘉義高等女學校，創設於日治時期大正11年（1922年），今年免試入學將招女生455人、男生30人，特色招生入學管道除人文社會科學資優班、數理資優班，還新設「AI（人工智慧）電資實驗班」、「醫藥科技實驗班」。

嘉義女中表示，114學年高中免試入學昨天放榜，在社群平台有網友質疑嘉女今年招收的30名男學生成績不盡理想，且學生制服及運動服方面，男女也有所區別；對此，校方今天特別提出說明。

嘉女說，校方於114學年度招生變革措施，自今年1月核定後，同步完成盤點新學年所需各項軟硬體設備，包括游泳池、廁所、課室空間等各項硬體設施充足且符合性別平等原則，教育部國教署更實地安排訪視，並肯定校方相關課室空間及設備設施安排事宜得當。

嘉女強調，今年招收的30名男學生中，合計超過2/3的男學生達到申請資優班與實驗班標準。

學生服裝方面，嘉女表示，服儀委員會由與會委員充分討論，邀集領域專家列席後，新增新色系體育服開放所有學生選購，並因應學生班聯會提案新增校服款式提供選購，更加符合學生穿著需求，同時提供中文字樣及英文字樣供個人客製化選擇。

免試入學 制服 嘉女 社群

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