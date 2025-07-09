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議員爭取照明設備 新北淡水竹圍國小足球隊練習更明亮
新北市淡水區竹圍國小成立足球校隊已經有七年多的時間，但過去在課後練習都是在學校放學後，傍晚時刻，因此學校操場照明有些不足，為了提供小小選手更完整的練球環境，校長與家長會長向市議員蔡錦賢爭取，設置三座移動式照明設備，今天也舉辦啟用儀式，期盼未來讓孩子練習有更好的照明。
市議員蔡錦賢表示，竹圍國小足球隊成績相當不錯，而且參與校隊運動是一項非常好的學習發展，為了幫助他們能夠有更好的比賽成績，爭取設置三座照明設備，每一座燈具有效照明範圍長20公尺寬10公尺，搭配學校操場的部份燈具，更可以補強照明不足的部份。
對此家長會長同時也是足球隊後援會長鄭佩瑜表示，過去在學校操場練習時，雖然有學校的固定式照明，但不是運動比賽使用照明度有些不夠，有時候還需要家長拿手機開燈來找球，因此這次有市議員的幫助相當感謝。
竹圍國小校長蔣承志表示，過去市議員幫助爭取球門設備，現在又多了照明補強，學校足球校隊有50多位學生，過去成績相當優異，而這次有了移動式照明燈設備，讓學生在課後可以有更好的環境來練球，創造更好的比賽成績。
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