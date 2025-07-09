新北淡水新興國小桌球隊練習更舒適 議員爭取設冷氣
由於新北市淡水區新興國小桌球教室每到夏天，受到日照西曬影響常常溫度過高，學生在炎熱夏季練球時，時常汗流滿面，但小小選手依然努力練習，比賽屢獲佳績。為了要讓新興國小的小選手們，在練習桌球的時候更加舒適，新北市議員鄭宇恩也特別為孩子爭取設置空調設備，讓練習環境更舒適。
新北市議員鄭宇恩表示，去年才幫新興國小爭取桌球地墊，學生在使用起來更符合國際比賽的規格，而今年在夏天前就幫助學校桌球隊，裝設10台冷氣空調，對此新興國小校長李連成表示，桌球教室原本不具備空調設施，而夏季練習的悶熱環境對孩子們的健康與練習狀況造成負面影響。透過這次改造，學生們在舒適的環境下進行訓練，情況明顯改善。
市議員鄭宇恩表示，這次設施改造不僅提高桌球訓練品質，也將桌球教室結合學校體育課程使用，成為全校師生都能受惠的運動場所，而淡水目前爭取到桌球隊的空調，就有鄧公國小與新興國小，讓這兩所學校的桌球隊成為設備最完善的練習場所，提供學生更優質的運動環境，也能夠打出更好的比賽成績。
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