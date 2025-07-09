大華中學與國際教育集團合作 學生在台就能受國際級預科課程

私立大華中學國際部正式宣布與全球頂尖教育集團Navitas Group及AMEC澳洲多元文化教育中心處合作，引進Navitas International Foundation Year預科課程，提供完整的美國課綱、AP課程與多元選修，培養學生語言能力、邏輯思維、領導力與國際競爭力。學生在THIS修習G11與G12 課程期間即可完成NIFY預科所需內容，高三畢業後便可無須再赴海外補修預科，直接申請合作大學學士課程。

昨舉行啟動儀式，此次合作象徵台灣國際教育進入嶄新里程碑，桃園市教育局長劉仲成敬賀表示，樂見桃園學校與國際教育接軌，培養具備全球競爭力的學生，這是桃園教育向前邁進的重要一步。

Navitas為全球領先的教育集團，與澳洲、加拿大、英國等多國頂尖大學建立合作關係，提供包含大學預科、大學銜接課程、學士與碩士學位、語言訓練及職業教育等多元課程。NIFY是其旗下專為國際學生量身打造的預科項目，協助學生無縫銜接世界一流學府，包含澳洲Adelaide University、Griffith University、Deakin University、Western Sydney university，加拿大Simon Fraser University，以及英國Swansea University等。

私立大華中學董事長蘇景進表示，大華中學希望突破傳統教育模式，透過適性學習引導學生發掘自身潛能，找到屬於自己的價值。我們非常榮幸能夠在卓達國際文教協會的協助下，成功與Navitas展開合作，讓學生們不出國門就能接受國際級的預科課程，這將是台灣教育國際化的重要一步。

卓達國際文教協會理事長林韡說，THIS融合國際課程、多元化師資與豐富校園資源，是NIFY在台落地最堅實的夥伴。希望透過此次合作，為更多台灣學生打造一條從在地通往全球的教育通道，無縫接軌未來職涯與世界舞台。

THIS執行總監王品涵表示，這次與Navitas及AMEC澳洲多元文化教育中心的合作，不僅拓展學生視野，更為大華甚至國內國際教育寫下新篇章，是一項令人振奮的里程碑。

私立大華中學國際部正式宣布與全球頂尖教育集團 Navitas Group及AMEC澳洲多元文化教育中心處合作，引進Navitas International Foundation Year預科課程，昨簽約。圖／大華中學提供

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