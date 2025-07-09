教育部長視察嘉義校園災情 三江國小屋頂抗風設計11級仍被颱風掀翻
教育部長鄭英耀上午在縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同先後勘災東石鄉三江國小及義竹鄉義竹國中，嘉縣初估校園災損金額近億元。三江國小今年3月才驗收通過的防水隔熱屋頂設備，竟在這次風災整個被掀翻落校園；教育部長鄭英耀表示，已核下450萬元補助款協助重建。中央將全力協助，讓校園環境盡快回復常軌。
丹娜絲颱風肆虐嘉義縣，校園陸續傳出災情；縣府教育處表示，截至7月8日上午10時統計結果，有三江國小等115所學校回報災情，包含停電、樹木倒塌、屋頂鐵皮吹毀及玻璃遮雨棚破損等。其中校園倒塌樹木比例高達9成，已要求學校拉起警示帶，優先處理維護師生安全，後續將視情況請國軍協助清理校園。
三江國小耗資逾400萬元的頂樓防水隔熱設施遭強風吹襲，整片結構被掀落至校內操場；義竹國中風雨走廊遮雨棚及活動中心一整面牆壁窗框被吹走，大型冷氣機遭吹落，活動中心地下室淹水，連接辦公室的網路線被扯落，鐵捲門也被掀開，颱風肆虐之處滿目瘡痍。
三江國小總務涂主任表示，強風在7日凌晨來襲，清晨7時到校園巡視，「整個人快暈倒！」，全長128米的防水隔熱屋頂整個被掀落在校園。
他表示，當初設計能承受11級強風，今年3月才驗收通過，沒想到這次風力會超過15級，連操場升旗桿都被吹歪，可見當時風力驚人。
翁章梁表示，學校是重要的綠化單位，因此在這次風災中校園樹木受創嚴重，粗估要投入至少1億元救災，但是縣府忙於道路、水、電等公共設施救災復建，還需要其他縣市單位的支援，實在調不出人力、物力協助校園重建。
翁章梁希望中央協調其他縣市能調動人力、機具，專責協助嘉義縣校園重建。
鄭英耀表示，已核撥450萬元緊張災後重建補助，後續學校的災損愈來愈明朗，縣府教育處蒐集相關災害資料送到教育部會盡快協助處理。也會將嘉義縣建議向卓院長報告裁示。
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