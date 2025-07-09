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中小學盤點可使用球具 教育部研議假日運動免費租借
114學年全國教育局處長會議今在嘉義市登場，教育部長鄭英耀表示，將在2周內盤點全台灣逾3800所中小學的球具器材，開放給社區民眾於放學後、假日到校運動時借用。
鄭英耀於去年的教育局處長會議時就宣布，將邀集各縣市教育首長簽署「校園開放」宣言，盼能開放校園空間供社區民眾使用，今天則正式對外宣布，規劃將校園設施開放給社區民眾使用。
鄭英耀致詞時表示，他將要求體育署，於2周內盤點全台3800所中小學可以開放的器材，希望提供如籃球、排球、足球等，每校至少10顆，配合校園開放政策，讓民眾在放學後及假日期間到學校運動時隨時有器材可借，離開時繳回，屆時運動可以不必再自備球具。
鄭英耀指出，希望透過上述做法，展現推行全民運動的決心，也讓校園開放有更實質的意義。希望未來也可延伸至桌球、羽毛球等出借，但會視各校資源而定。
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