中小學2週內盤點可用球具 開放校園鼓勵全民運動

教育部長鄭英耀今天在全國教育局處長會議中宣布，將在2週內盤點全台灣3800多所中小學的球具器材，開放給社區民眾在放學後、假日借用。未來到學校運動，可以不用帶球。

鄭英耀去年7月在宜蘭縣召開民國113年度全國教育局處長會議，就讓22縣市教育局處長簽署「校園開放」宣言，並正式對外宣布，將校園設施提供給社區民眾活動。

今天在嘉義市舉辦的114年度教育局處長會議，鄭英耀致詞時明確要求體育署，在1週內、最慢不要超過2週，盤點全台3800所中小學可以開放的器材，例如籃球、排球等，配合校園開放政策，讓學生在各節下課，或是民眾在放學後及假日期間，到學校運動時，隨時有器材可借。

鄭英耀認為，此舉有助於展現「全民運動」的決心，並讓校園開放有更實質的意義，鼓勵民眾到學校運動，不再需要自備籃球、排球。也可延伸到桌球、羽球等，視各校資源而定。

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