教室在5樓 小四生下課「來不及玩」

新北近年持續優化校園遊戲環境，有家長嘆，3年級孩子教室被安排在5樓，無法在短短下課時間抵達遊戲場遊玩。民代指，新北有85校中低年級是使用4樓以上教室，班級數比率近1成，恐違反國土署規定，呼籲教育局全面盤點檢討。

依據國土署建築技術規則，4層以上教室僅供高年級使用，有家長陳情，3年級學童被安排在5樓教室上課，下課活動受限。議員鄭宇恩調閱資料，發現新北公立國小212校、7802班，有85校、717班中低年級是使用4樓以上教室。

鄭宇恩說，造成此情況主因是空間不足，校舍1至3樓常被用作幼兒園、特殊教育班、托嬰中心或公益用途，壓縮中低年級教室配置彈性。空間使用應以安全優先，與公益並重，盡可能讓中低年級生回低樓層上課，長期則應增設中低樓層教學棟，照顧孩子學習與安全需求。

淡水新興國小校長李連成說，該校是額滿學校，低年級以2、3樓為主，3年級盡量安排在3樓，考量學生到達操場距離，會安排4年級生在最靠近操場的4、5樓。

教育局說，有對新北212所國小教室現況盤點，針對尚有中低年級使用高樓層的學校，要求114學年度擬定具體調整規畫，優先調整至較低樓層，後續新建或改建校舍，將優先評估爭取中低樓層教學棟資源。考量現行法規，部分校舍1至3樓空間需提供幼兒園、特教班、公托或樂齡使用，為兼顧各類使用者需求，會強化避難動線引導機制。

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